Liga Europa: Amorim pode agradecer a Hojlund triunfo do United

Avançado dinamarquês voltou a operar reviravolta e a salvar os “red devils” na República Checa, diante do Viktoia Plzen.

Rasmus Hojlund voltou a ser decisivo no segundo jogo de Ruben Amorim na Liga Europa, ao transformar uma possível terceira derrota consecutiva do Manchester United em triunfo (1-2) na viagem à República Checa, assinando um “bis” (62, 88’) frente ao Viktoria Plzen, na sexta ronda da fase de liga da competição.

O avançado dinamarquês saiu do banco aos 56 minutos para reverter o erro crasso do guarda-redes camaronês Onana, responsável pela oferta que deixou o Plzen em vantagem, com um golo de Vydra (48’), e o Manchester United à beira de um ataque de nervos.

A equipa de Ruben Amorim, que domingo visita o rival e vizinho Manchester City, voltou a operar uma reviravolta na Liga Europa, graças a novo “bis” do dinamarquês, vital para conquistar os três pontos e ascender provisoriamente ao quinto lugar da classificação, em posição de apuramento directo para os “oitavos-de-final”.

O Manchester surgiu pressionado pelas recentes derrotas na Premier League (ante Arsenal e Nottingham Forest), o que acabou por reflectir-se na produção da equipa, que só na segunda parte, já em desvantagem, se impôs.

Antes, os “red devils” tinham mais bola, mas poucas finalizações (e ainda menos oportunidades de golo), pelo que Ruben Amorim teve de apostar em Hojlund, aos 56'.

O Viktoria Plzen procurava, igualmente, o terceiro triunfo na prova para se aproximar da zona de apuramento directo, mas a combinação feita pelo treinador português, ao colocar Antony junto de Diallo, produziu efeitos imediatos, com o avançado dinamarquês a resolver a questão com uma assistência de Bruno Fernandes, a dois minutos dos 90.