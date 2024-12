FC Porto pronto a “esvaziar o tanque” na primeira de três finais

O FC Porto regressa esta quinta-feira (20h SPTV5) ao Dragão e à Liga Europa para defrontar o campeão dinamarquês, Midtjylland, enquanto tenta curar as feridas de três derrotas e dois empates nas últimas cinco deslocações, cujo saldo se traduz na eliminação da Taça de Portugal, na queda para o terceiro lugar no campeonato e num modestíssimo e perigoso 23.º lugar na fase de Liga da segunda competição continental de clubes da UEFA.

No processo, o treinador Vítor Bruno tenta alhear-se das manifestações de desagrado que lhe foram dirigidas pessoalmente — embora tenham também atingido o grupo — depois da derrota da Luz e no final do jogo de Famalicão. O técnico dos portistas sabe, e verbalizou-o, que a partir de agora serão três finais a definir o futuro europeu dos “azuis e brancos”, com a primeira a revelar diversos obstáculos incontornáveis, nomeadamente de baixas importantes.

O treino de ontem acrescentou o médio sérvio Marko Grujic (com uma tendinopatia do tendão de Aquiles) à lista onde constam os nomes do lateral direito João Mário (tendinite nos isquiotibiais da coxa direita) e do centrocampista espanhol Nico González (suspenso por acumulação de amarelos). Um quadro de ausências que poderá ser agravado caso o médio ofensivo Fábio Vieira (em dúvida) não recupere até à hora do jogo.

Acresce a este cenário um adversário que apoia o seu futebol na dimensão física e num jogo directo que exigirá um confronto em moldes diferentes. Ainda assim, o factor casa tem sido um bom porto de abrigo para os “dragões”, que apenas cederam um empate frente ao Manchester United, somando nas Antas o único triunfo na Liga Europa, conquistada frente aos alemães do Hoffenheim.

Vítor Bruno reconhece estar numa posição ingrata, tanto mais que possui uma contabilidade paralela, onde o FC Porto surgiria, “sem favor”, entre o lote de equipas com dez pontos, alinhadas entre o sexto e o décimo lugares, com excelentes perspectivas de apuramento directo para os oitavos-de-final.

A verdade é que os portistas somam apenas cinco, referentes a uma vitória e dois empates, o que obriga, numa expressão utilizada pelo treinador, a “esvaziar o tanque” e deixar “tudo em campo”, por tratar-se de “um jogo muito importante para as nossas contas. No mínimo, já podíamos ter mais cinco pontos, que eram claramente merecidos”,