Benfica renova com Aursens por mais dois anos

O futebolista norueguês chegou à Luz vindo do Feyenoord.

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato de Fredrik Aursnes. O futebolista norueguês passa assim a estar ligado ao Benfica até 2029.

Aursnes está há três temporadas no clube da Luz, após ter deixado o Feyenoord, no Verão de 2022, a troco de 13 milhões de euros e o seu anterior vínculo com o emblema "encarnado" estendia-se até 2027.

Na presente época, o jogador de 29 anos conta com um golo e cinco assistências em 19 jogos pelo clube, não tendo sido titular em apenas dois (Estrela Vermelha e Estrela da Amadora) e falhado ainda outros dois por lesão (Moreirense e Santa Clara).