Benfica paga 8,7 milhões de euros a Roger Schmidt após acordo com o treinador

O Benfica chegou a acordo com Roger Schmidt relativamente à compensação a pagar ao alemão devido ao despedimento no final de Agosto, que ascendeu a 8,7 milhões de euros (ME), anunciaram nesta quinta-feira as "águias".

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (Benfica SAD) informa que chegou a acordo com o anterior treinador Roger Schmidt quanto à compensação a receber por este relativamente à cessação do contrato de trabalho desportivo que o vinculava à Benfica SAD. Nos termos desse acordo, Roger Schmidt receberá da Benfica SAD um montante que ascende a cerca de 8,7 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O treinador alemão Roger Schmidt deixou o comando do Benfica, com o qual tinha contrato até 2026, ao fim de apenas quatro jornadas da I Liga de futebol, numa decisão anunciada pelo presidente do clube, Rui Costa, em 31 de Agosto.

Schmidt, de 57 anos, chegou ao Benfica no início da época 2022/23, para render Nélson Veríssimo - que tinha substituído Jorge Jesus a meio de 2021/22 -, tendo acabado com o hiato de troféus dos "encarnados" nesse mesmo exercício.

Sem erguer qualquer troféu desde a Supertaça de 2019, as "águias" sagraram-se campeãs nacionais pela 38.ª vez, sob o comando do técnico germânico, além de terem conquistado a Supertaça, perante o FC Porto, poucos meses depois.

A campanha na Liga dos Campeões em 2022/23, em que o Benfica venceu um grupo com Paris Saint-Germain e Juventus, antes de atingir os quartos-de-final, em que foi eliminado pelo Inter de Milão, reforçou ainda mais o estatuto de Schmidt entre as hostes benfiquistas.

De tal forma que o treinador, que inicialmente tinha assinado por duas temporadas com o clube, acabou por renovar a ligação por mais dois anos, até 2026, quando ainda nem estava concluída a primeira época ao serviço do emblema lisboeta.

Contudo, apesar da conquista da Supertaça, a temporada passada ficou muito aquém do expectável, desde logo com a quebra considerável na qualidade do futebol praticado pela equipa, aliada aos resultados na Liga dos Campeões, em que o Benfica caiu na fase de grupos (com quatro derrotas, uma vitória e um empate) e foi relegado para a Liga Europa, sendo eliminado nessa competição nos "quartos", face ao Marselha.

Na anterior edição da I Liga, em que somaram 25 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, as "águias" terminaram em segundo lugar, a 10 pontos do campeão Sporting, tendo ainda sido eliminadas nas meias-finais da Taça de Portugal, pelo rival lisboeta, e da Taça da Liga, pelo Estoril Praia. Pelo meio, sofreram uma das mais pesadas derrotas dos últimos anos, em casa de outro rival, o FC Porto, por 5-0, em Março.

Nesta nova temporada, o nível exibicional da equipa não registou qualquer evolução, com uma derrota e um empate em quatro jogos, e a contestação ao treinador ganhou contornos ainda maiores, particularmente após o encontro com o Moreirense (1-1), que ditou o ponto final na ligação de Schmidt ao Benfica.