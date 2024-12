Vitória SC goleia na Suíça e continua a passear classe pela Europa

Os números finais dizem praticamente tudo sobre a superioridade que o Vitória SC mostrou na Suíça. O triunfo sobre o St. Gallen, nesta quinta-feira, ficou fechado por 1-4, com os minhotos a voltarem a mostrar classe de sobra na presente edição da Liga Conferência, ficando muito próximos do apuramento directo para os oitavos-de-final.

O St. Gallen está longe de ser uma referência sequer na Suíça e as duas vitórias que regista nos últimos 15 jogos atestam o momento turbulento que a equipa atravessa. Com quatro pontos apenas na Europa, procurava dar um sinal de vida na prova, esta noite, e até dispôs de um par de ocasiões (soberanas) para passar para a frente no marcador na primeira parte. Aos 16' e aos 17' Bruno Varela respondeu com autoridade e lançou as bases do triunfo português.

Esses lances foram a excepção a uma regra que ditou quase sempre o controlo do jogo, com bola, por parte dos vitorianos. Em 4x4x2, com Nuno Santos (que fez um jogo tremendo) e Nelson Oliveira a protagonizarem a primeira linha de pressão, a equipa treinada por Rui Borges condicionou sempre a saída curta do rival e obrigou-o a procurar bolas mais longas, que aplacou sem dificuldades.

Depois de um par de investidas perigosas, e de outros tantos pontapés de canto (sempre ao primeiro poste) que colocaram em sentido o guarda-redes Ati Zigi, o Vitória SC marcou mesmo, numa contra-transição que é um hino ao futebol. Sempre de primeira, Tiago Silva tabelou com Nelson Oliveira, libertou no momento certo para Nuno Santos, que cruzou com precisão para o desvio de João Mendes (33').

Ao intervalo, 0-1 era uma margem curta, que seria rapidamente ampliada no segundo tempo. Primeiro foi Nelson Oliveira a ameaçar, depois Gustavo Silva a concretizar (58'), a dar seguimento a um cruzamento milimétrico de Nuno Santos, um jogador providencial neste Vitória SC e cada vez mais capaz em zonas de criação e de decisão.

Gustavo Silva já antes tinha atirado uma bola à trave, na sequência de um canto, e embora os vimaranenses nunca tivessem sentido desconforto, o St. Gallen reduziu numa bola mais longa (quase sempre o recurso utilizado para atacar as costas da defesa), com Csoboth a desviar ao segundo poste (66').

Paradoxalmente, o ânimo conferido por esse golpe de asa seria fatal para os suíços. Ao exporem-se um pouco mais a contra-ataques, acabaram por ser surpreendidos por uma subida de Alberto Baio pelo corredor direito, com finalização a condizer, após passe de Kaio César (84').

O Vitória SC colocava as duas mãos no triunfo e ainda desperdiçaria mais um par de ocasiões (uma delas pelo jovem José Bica, acabado de entrar), antes de Samu, à segunda tentativa, rematar para o 1-4, de baliza aberta, após primeira defesa de Ati Zigi. Estava consumada mais uma exibição de gala na Europa e a subida ao segundo lugar. Venha a Fiorentina.