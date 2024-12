FC Porto supera Midtjylland e sobe na hierarquia da Liga Europa

O FC Porto conquistou esta quinta-feira, no Dragão, o segundo triunfo na Liga Europa, ao bater os campeões dinamarqueses do Midtjylland, por 2-0, em noite autoritária, desbloqueada por Namaso e confirmada por Samu, que contribuíram com os golos que colocam os portistas, à sexta ronda, mais perto da zona de apuramento directo e mais distantes da linha de eliminação, com oito pontos.

Os "azuis e brancos" acabaram por construir a vitória mais tranquila desta fase de liga da Liga Europa, controlando desde o início, embora permitindo que o adversário colocasse um ponto de interrogação com o golo de Bukas (90+3'), que não valeu, mas poderia ter criado uma situação complicada.

Para que não subsistissem dúvidas quanto ao discurso de Vítor Bruno e à urgência de “esvaziar o tanque” para vencer a primeira de três finais deu, o treinador do FC Porto apostou num “onze” de cariz ofensivo, com Danny Namaso a surgir no apoio a Samu e com Fábio Vieira e Pepê como municiadores.

O médio cedido pelo Arsenal esteve em dúvida, mas surgiu determinado a marcar, tendo sido o primeiro a visar a baliza com três remates que poderiam catapultar a equipa para um triunfo tranquilo.

A outra alteração de Vítor Bruno ditou a troca do lateral esquerdo Francisco Moura pelo "ala" Galeno, que, tal como Martim Fernandes, surgiu muitas vezes perto da área do Midtjylland.

O FC Porto controlava todos os momentos do jogo, ficando apenas exposto nos lances de bola parada, sobretudo nos cantos, em que os dinamarqueses tentavam surpreender.

Assim, ao virar da primeira meia hora de jogo, Eustáquio cruzou da direita e Namaso cabeceou para a baliza, colocando os “dragões” em vantagem e numa posição privilegiada para embalar.

Sensação que o Midtjylland esteve perto de destruir instantes depois, numa investida de Buksa que Nehuén Pérez controlou no limite, com Diogo Costa a resolver o lance.

Com Pinto da Costa atento, no camarote, os “azuis e brancos” continuaram a procurar os golos que podem fazer a diferença nas contas finais, com Namaso e Pepê muito perto de serem felizes.

A vantagem mínima ao intervalo era lisonjeira para o Midtjylland, que acabou por não resistir ao recomeço dos “dragões”.

Pepê voltou a ameaçar, com o islandês Ólafsson a defender instintivamente com os pés, mas o brasileiro não hesitou numa jogada de Fábio Vieira, a rodar e lançar Pepê, que serviu Samu para novo golo. Um momento determinante para tranquilizar a equipa.

A partir daí, com o Midtjylland desmoralizado e consciente de que muito dificilmente conseguiria evitar a derrota, o FC Porto ainda construiu, sem precisar acelerar muito, mais algumas situações para ampliar a diferença. Mas, com o decorrer do jogo e perante a necessidade de gerir algumas unidades, como Fábio Vieira, as equipas limitaram-se a esperar pelo apito final.

O Midtjylland poderia ter marcado no período de compensação, mas não aproveitou um erro de Vasco Sousa. Na verdade, os dinamarqueses marcaram mesmo por Buksa (90+3'), mas o lance foi invalidado por posição irregular.