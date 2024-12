Ortografia, mudança, progresso e um suave analfabetismo

Um progresso, no bom sentido, seria admitir de vez que a língua portuguesa é plural, com tantas variedades quantos os países que a adoptam.

A minha crónica da semana passada, suscitada por uma outra, publicada no Expresso e assinada pela escritora Isabela Figueiredo (a esta última responderam também, em textos de opinião, Ana Cristina Leonardo e António Jacinto Pascoal), provocou nos leitores reacções que deixaram no ar três pontos a exigir esclarecimento: o Acordo Ortográfico (AO) significa mudança e recusar a mudança seria “uma forma de fundamentalismo”; o AO significaria progresso e eu “daria com os pés em tudo o que me cheira a progresso”; e os erros de quem escreve “apocalise”, “adeto” ou “batéria” seriam coisa “de burros” e não erros devidos ao AO (“o AO não tem disso culpa”).