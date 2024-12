Sexta na TV: ramen e loucura a dois com sir Elton John

Também é dia de Manchester By the Sea e novos casos para Astrid e Raphaëlle, além do filme da Praxx.

CINEMA

Ramen Shop - Negócio de Família

RTP2, 22h53

Masato gere um restaurante familiar famoso pelo seu ramen. Um dia, o pai morre. Ao remexer nas coisas dele, encontra um velho caderno com fotos e apontamentos da mãe. Comovido, decide visitar Singapura, a terra dos seus ancestrais. Vai conhecer histórias que o ajudarão a compreender as suas origens e, ao mesmo tempo, aprender receitas deliciosas que o vão ligar aos seus antepassados. Com Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee e Beatrice Chien nos papéis principais, o filme é realizado por Eric Khoo.

Joker: Loucura a Dois

Max, streaming

Um par de meses depois da estreia nos cinemas, chega ao streaming a mistura de thriller, drama, romance e musical que é a sequela de Joker (2019), filme que valeu a Todd Phillips o Leão de Ouro em Veneza e a Joaquin Phoenix o Óscar de melhor actor. Reencontramo-lo na pele de Arthur Fleck, comediante desprezado, agora internado no hospital psiquiátrico de Arkham, onde aguarda julgamento e onde conhece Harleen Quinzel (Lady Gaga), uma psicóloga com quem desenvolve uma relação perturbadora.

O Pub The Old Oak

Max, streaming

A vida tornou-se difícil para os habitantes de Durham, uma pequena comunidade do nordeste de Inglaterra, desde que a mina foi encerrada. É neste contexto que o Governo resolve enviar para ali um grupo de refugiados sírios fugidos da guerra. Isso vai desagradar a alguns dos locais que, dominados pela frustração das suas vidas, pelo preconceito e pelo medo do desconhecido, os olham de soslaio e os querem expulsar. Um drama de 2023 realizado por Ken Loach, já com 87 anos, e escrito por Paul Laverty. Entretanto, Loach confirmou a reforma. É o seu último filme.

Praxx Fim-de-semana

Opto, streaming

A dois dias do 11.º aniversário da tragédia do Meco, em que seis jovens morreram afogados, alegadamente na sequência de uma praxe, estreia-se este filme sobre o caso. Não é exactamente novo, já que consiste numa readaptação da série estreada em 2022, mas com direito a cenas que na altura ficaram de fora.

Manchester By the Sea

AMC, 00h09

Casey Affleck no papel que lhe deu o Óscar (num filme que também levou a estatueta de melhor argumento original para Kenneth Lonergan, que também realiza) dá vida a um encarregado de limpeza que tenta lidar com a morte do irmão e cuidar do sobrinho.

SÉRIE

Astrid e Raphaëlle

Star Crime, 22h

É num momento pessoal particularmente desafiante que abre a quinta temporada da série francófona em torno de duas detectives: Astrid (Sara Mortensen), dotada de memória excepcional mas com dificuldade em socializar devido ao síndrome de Asperger, e Raphaëlle (Lola Dewaere), a comandante que a recruta – e que acaba de descobrir que está grávida.

DOCUMENTÁRIOS

Elton John: Never Too Late

Disney+, streaming

Estreia. Pode ter terminado a digressão Farewell Yellow Brick Road, o gigantesco périplo de despedida de Elton John, mas ainda há muito para conhecer do músico inglês. É o caso deste retrato que percorre os seus 50 anos de carreira, com direito a imagens de bastidores e acesso exclusivo a outros materiais. David Furnish, o marido, é co-realizador do filme, com R. J. Cutler.

Crimes em Las Vegas

AMC Crime, 15h

Em estreia, uma série documental que revela o outro lado das luzes e do glamour de Las Vegas (EUA), dando todo um novo sentido ao epíteto de “cidade do pecado”. Aborda casos que vão “desde assassinatos motivados pela ganância a desaparecimentos no deserto”, revela o AMC. Há oito episódios para ver, à razão de dois por semana.

Francisco de Holanda - A Luz Esquecida do Renascimento

RTP2, 3h22

Francisco de Holanda (1517-1584) foi um dos maiores vultos do Renascimento em Portugal e um ensaísta e artista de vanguarda. Este documentário traz à luz a importância da sua obra e navega por momentos da sua vida (como a passagem por Itália), enquanto “testemunha e actor de um tempo histórico excepcional”, resume a sinopse. A autoria é de Paula Moura Pinheiro; a realização, de Inês Rueff.