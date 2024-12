Serralves recebe em depósito 37 obras contemporâneas da Colecção Duerckheim

A Fundação de Serralves vai receber em depósito 37 obras de 19 artistas provenientes da Colecção Duerckheim, ao abrigo de um acordo que prevê ainda a doação de uma peça de Anselm Kiefer à instituição sediada no Porto.

Em comunicado, a Fundação de Serralves anunciou que vai receber, neste âmbito, peças de Darren Almond, Georg Baselitz, Isaak Brodsky, Roman Buxbaum, Jake e Dinos Chapman, Theaster Gates, Gilbert & George, Antony Gormley, Damien Hirst, Zhang Huan, Stefan Hunstein, Anselm Kiefer, Michael Landy, Mamedov, Haralampi Oroschakoff, Sam Taylor-Wood, Matthias Wähner, Cerith Wyn Evans e Remy Zaugg.

O acordo inclui a doação de Dat Rosa miel apibus, de Anselm Kiefer.

"É com grande alegria que Serralves recebe em depósito esta extraordinária colecção reunida ao longo de décadas de dedicação à arte pelo Conde Duerckheim. Este é um momento de grande importância para Serralves, e o acordo representa o reconhecimento da capacidade da fundação para atrair e acolher as maiores colecções internacionais de arte contemporânea", disse a presidente do conselho de administração da fundação, Ana Pinho, citada no mesmo comunicado.

De acordo com Serralves, o acordo foi possível graças à influência de Nuno Luzio, que deu a ideia ao Conde Christian Duerckheim. "Tendo estado fora de Portugal durante mais de 20 anos, Nuno Luzio demonstra o poder da diáspora portuguesa e o bem maior que pode fazer pelo seu país", afirmou Ana Pinho.

Nascido em 1944 na região alemã da Saxónia, o industrial Christian Duerckheim viveu em Londres na década de 1960 e tornou-se num dos "mais significativos coleccionadores da Europa", como escreveu o jornal britânico The Guardian em 2013, aquando de uma doação de 34 desenhos de artistas alemães modernos e de mais 60 trabalhos ao British Museum.

Em 2011, Duerckheim vendeu cerca de 80 obras através da leiloeira Sotheby's por um valor recorde de mais de 100 milhões de libras, segundo notícias publicadas então pela imprensa especializada.

Na altura, ao New York Times, Christian Duerckheim afirmou que ficou obcecado com a arte do seu país depois de ver uma obra de Georg Baselitz em 1970.