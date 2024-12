Um Mapa onde “dez deusas do fado” cantam Tiago Torres da Silva com Pedro Jóia

Demorou 17 anos a chegar a público, tantos que metade das fadistas que o gravaram já não estão entre nós. Mas o resultado, apresentado no auditório do Museu do Fado no dia 4 de Dezembro (com uma audição integral do disco perante uma sala cheia), mostrou que valeu a espera. Mapa, assim se chama o disco, com uma capa em tons outonais, reúne dez grandes vozes de mulheres fadistas nascidas entre as décadas de 1920 e 1940, todas elas a cantarem fados tradicionais com letras de Tiago Torres de Silva e com acompanhamento à guitarra clássica por Pedro Jóia. A edição, com selo da Lisboa Cultura, é do próprio Museu do Fado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt