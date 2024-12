O compositor Luís Tinoco é o Prémio Pessoa 2024. Autor de uma obra que "revela um sólido domínio da forma e da instrumentação", e "cuja linguagem eminentemente pessoal (...) privilegia a comunicação afectiva com o público, sem nunca comprometer o rigor da escrita", foi ele a escolha do júri do prémio atribuído pelo semanário Expresso, que pela terceira vez nos 38 anos de história do galardão o entrega a uma personalidade da área da música. Sucede à pianista Maria João Pires (1989) e ao compositor Emmanuel Nunes (2000).

