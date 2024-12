O Meu Bolo Favorito, O Senhor dos Anéis e outras estreias para esta semana

Desde a morte do marido e da partida da filha para o estrangeiro que Mahin (Lili Farhadpour), de 70 anos, leva uma vida solitária em Teerão (Irão). Cansada de não ter um parceiro com quem dividir os seus dias, decide abrir o seu coração à mudança. É assim que, não exactamente por acaso, conhece Faramarz (Esmaeel Mehrabi), um taxista introvertido e tão solitário como ela, que a vai fazer sentir-se viva novamente.

Co-produção entre o Irão, França, Suécia e Alemanha, uma história terna que teve a sua estreia em Berlim e é assinada pelos iranianos Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha, o casal responsável pelo comovente O Perdão (2022).

Em competição no Festival de Berlim e escolhido como filme de abertura da 21.ª edição do IndieLisboa, este é um documentário sobre Libuse Jarcovjáková (nascida em 1952), fotógrafa checa que se destacou pelos registos da vida nocturna, de grupos minoritários e marginais, mas também de pessoas comuns com quem se foi cruzando nas cidades de Praga e Berlim Ocidental durante as décadas de 1970 e 1980.



A realização cabe à sua compatriota Klára Tasovská, que usa fotografias, páginas de diários pessoais e a própria voz de Libuše para mostrar o percurso da sua vida, profissional e pessoal, debruçando-se também na repressão resultante da Primavera de Praga, ocorrida em 1968, e na luta pela liberdade de expressão.

Realizado pelo japonês Kenji Kamiyama, um filme de animação cuja acção decorre 183 anos antes dos eventos retratados na trilogia O Senhor dos Anéis, escrita, entre os anos 1937 e 1949, por J.R.R. Tolkien e transposta para o grande ecrã por Peter Jackson.



Nesta Terra Média do passado, conhecemos Helm Hammerhand, o nono rei de Rohan e o último da sua linhagem. O seu reinado foi marcado por guerras com os dunlendings, que tudo fizeram para lhe usurpar o trono. Wulf, o líder, determinado a vingar a morte do pai, ataca Rohan, forçando Helm e o povo rohirrim a resistir dentro da fortaleza de Hornburg onde, mais tarde, Théoden, Aragorn, Legolas, Gimli e muitos outros enfrentarão as legiões de Saruman, vindas de Isengard.

O elenco de vozes conta com Brian Cox, Gaia Wise, Luca Pasqualino e Miranda Otto, que volta a assumir o papel de Éowyn, tal como nos filmes de Jackson.

No interior de uma floresta inexplorada da América do Norte, vive uma família de míticos sasquatches (ou Pé Grande). Eles são grandes, peludos, misteriosos e nunca se deixam ver. Durante as quatro estações de um ano, conhecemos os seus hábitos e acompanhamos a sua luta diária para se manterem vivos.

Estreado no Festival de Cinema de Sundance e apresentado na 74.ª edição da Berlinale, um filme sem diálogos, absurdista e com vários momentos de humor negro com realização dos irmãos David e Nathan Zellner. O elenco conta com Riley Keough, Jesse Eisenberg, Christophe Zajac-Denek e Nathan Zellner.

Max Bernal está a atravessar um momento particularmente difícil da sua vida: a carreira como comediante encontra-se num angustiante impasse, o fim do seu casamento forçou-o a regressar a casa do pai e, pior do que tudo o resto, está a ter grandes dificuldades em gerir a guarda partilhada de Ezra, o filho. A pressão aumenta quando o rapaz, diagnosticado como autista e com dificuldades em acatar as regras da sala de aula, é expulso da escola e os pais aconselhados a matriculá-lo num estabelecimento de ensino especial.

Sem conseguir conformar-se com a forma como os professores e a ex-mulher percepcionam o filho, Max faz algo inesperado: vai buscá-lo a casa da mãe e leva-o numa longa viagem de carro pelo país. Essa decisão, que causa um grande tumulto à volta deles, terá um enorme impacto nas vidas de todos.

Uma comédia dramática realizada por Tony Goldwyn, com a participação de Bobby Cannavale, Rose Byrne, Vera Farmiga, Rainn Wilson, Tony Goldwyn, William Fitzgerald, Whoopi Goldberg e Robert De Niro.

A história de Kraven (Aaron Taylor-Johnson), filho de Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), um implacável criminoso russo que o criou com brutalidade e exigiu dele coragem e obediência cega. Num esforço de se diferenciar do passado e de tudo o que o ligasse ao progenitor, mas ainda com a violência entranhada dentro de si, Kraven resolve fazer justiça com as próprias mãos, enfrentar os seus inimigos e vingar-se.

Com realização de J. C. Chandor (O Dia Antes do Fim, Um Ano Muito Violento), e argumento de Richard Wenk, Art Marcum e Matt Holloway, Kraven, O Caçador é um spin-off particularmente violento do universo Marvel que se centra num dos seus mais temidos anti-heróis. O elenco inclui ainda Ariana DeBose, Christopher Abbott, Alessandro Nivola e Fred Hechinger.

