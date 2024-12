Semana vai terminar com a última (e talvez uma das maiores) chuvas de estrelas do ano

Esta semana vai terminar com a última chuva de estrelas do ano. Este fenómeno, denominado Geminídeas, está a ocorrer desde 19 de Novembro e costuma prolongar-se até 24 de Dezembro, mas o seu pico de intensidade pode ser observado já na próxima noite de 13 para 14 – ou seja, de sexta-feira para sábado.

Esta chuva de estrelas distingue-se de outras, segundo o site EarthSky, por resultar dos fragmentos de um asteróide, o (3200) Faetonte, descoberto em 1983, e não das poeiras deixadas pela passagem de um cometa. Ao atravessar a região do espaço onde se encontram os restos de um asteróide ou de um cometa, a Terra, na sua órbita à volta do Sol, é brindada com um espectáculo de meteoros, quando aqueles restos entram na atmosfera terrestre. Ou, por outras palavras, é brindada por uma chuva de estrelas ou estrelas cadentes.

Da constelação dos Gémeos

As Geminídeas​ chamam-se assim porque os meteoros parecem estar a cair da constelação dos Gémeos. Incluem-se nas maiores chuvas de estrelas do ano, a par das famosas Perseidas, que “têm um período longo, de 27 ou 28 de Julho até à volta de 16 de Agosto”, como explicava, em Agosto, Máximo Ferreira, director do Centro Ciência Viva de Constância – Parque de Astronomia, a propósito das Perseidas deste ano. Por ocorrerem no Verão, altura de mais actividades ao ar livre pela noite fora, as Perseidas reúnem muitas das atenções.

Ainda que seja possível observar as Geminídeas​ em qualquer lugar, a chegada da Lua Cheia, a 15 de Dezembro, iluminará o céu, o que poderá fazer com que apenas os meteoros mais brilhantes sejam observados. A chuva das Geminídeas, que são “brancas e brilhantes”, proporcionam, principalmente ao hemisfério Norte, “uma das melhores chuvas”, destaca o site EarthSky.

Para se observar bem esta chuva de estrelas, e se as condições meteorológicas não trocarem as voltas, há que procurar locais onde o céu esteja mais escuro. E, tal como explicava Máximo Ferreira, o pico de intensidade tanto das Geminídeas como das Perseidas anda pelas 50 estrelas cadentes por hora.

No caso das Perseidas, a chuva de estrelas parece vir da constelação de Perseu. Esta chuva de estrelas tem a sua origem nas poeiras deixadas para trás pelo cometa Swift-Tuttle durante as suas passagens perto da Terra, a intervalos de 133 anos. A última passagem do Swift-Tuttle pelo interior do sistema solar ocorreu em 1992, na sua órbita ao Sol, pelo que apenas em 2125 este cometa voltará a aproximar-se de nós.

Quanto ao asteróide (3200) Faetonte, deverá ser visitado por uma sonda japonesa, a DESTINY+, segundo o site Space.com. Nessa altura, poderemos então ficar a conhecer melhor o asteróide na origem das Geminídeas.