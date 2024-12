“O pedido de ajuda acontece quando a situação se tornou insuportável”

“O que torna a nossa lei muito rica é ser neutra do ponto de vista do género. Serve de igual modo homens e mulheres”, diz Daniel Cotrim, da APAV.

O que diferencia os pedidos de ajuda dos homens vítimas de violência doméstica?

Os homens que sofrem violência psicológica ou física, na relação conjugal, quando procuram ajuda, normalmente não procuram ajuda para si. Procuram ajuda para a pessoa que os maltrata, que são as suas companheiras na grande maioria dos casos. Diz que a companheira tem uma doença mental, e percebemos isto é uma desculpa para mascarar a ideia de que ‘os homens não choram’ e não são vítimas de violência. Muitas vezes, são vítimas de humilhação. Acontece com homens que não têm emprego ou que, mesmo com emprego, ganham menos do que as mulheres, têm menos habilitações do que elas ou têm um cargo de menor relevância. O homem sente que, aos olhos dos outros, não pode estar abaixo da mulher. Isto é usado pelas mulheres. Há violência psicológica, através da humilhação, aniquilação, ou de estar sempre a compará-lo com os outros homens.