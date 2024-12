Luís Montenegro estará, esta quarta-feira, no Parlamento, para o último debate quinzenal deste ano. Com o Orçamento do Estado para o próximo ano aprovado - viabilizado pela abstenção do PS - o debate desta tarde promete marcar o arranque de uma nova fase política, com os vários partidos a alinharem o discurso para os próximos meses, já sem a sombra do chumbo orçamental e de possíveis eleições no horizonte.

