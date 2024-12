Polémica do “conluio”: Montenegro continua a fazer campanha pelo Chega

No debate quinzenal desta quarta-feira, o líder parlamentar do PSD critiou a "coordenação à vista de todos entre o Chega e o PS", lembrando que na Comissão de Economia, na audição do candidato à AMT, Ricardo Reis, o Chega fez um relatório com rasgados elogios - "Se isto fosse feito pelo Governo não seria melhor", diz Hugo Soares. Mas nesta quarta-feira, afinal, o Chega vai dar parecer negativo porque o partido diz que errou e fez copy/paste de um último relatório". "Esta é a evidência da cumplicidade entre os deputados do PS e do Chega", disse Hugo Soares.

