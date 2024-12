Parlamento debate propostas da esquerda e direita para famílias de acolhimento poderem adoptar

Esquerda e direita parecem estar em sintonia quanto à possibilidade de famílias de acolhimento serem candidatas à adopção. Esta quinta-feira vão ser discutidos e votados na Assembleia da República cinco projectos de lei e um de resolução que visam acabar com os impedimentos a que estão sujeitas as famílias de acolhimento no acesso a processos de adopção. Há ainda um projecto de resolução do BE que recomenda ao Governo a criação de formações para capacitar aquelas famílias a adoptarem crianças mais velhas. Às iniciativas da Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN, Livre, Chega e CDS juntou-se, mais tarde, uma do PS no mesmo sentido.

