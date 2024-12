Com o Orçamento arrumado, oposição volta ao ataque com saúde, imigração e educação

PSD e CDS-PP propõem limitações no acesso de estrangeiros ao SNS. Montenegro insiste em entrada de imigrantes só com visto de trabalho e diz que aumentos para bombeiros chegam aos 4000 euros por ano.

O Governo está por sua conta. O aviso tinha sido feito por Pedro Nuno Santos no debate do Orçamento do Estado para 2025, depois de ter aceitado viabilizar o documento, e o secretário-geral do PS procurou mostrar-se líder da oposição neste primeiro debate quinzenal, tentando encostar o primeiro-ministro à parede com algumas das promessas não cumpridas na saúde, educação e imigração. Numa tarde quezilenta, Luís Montenegro teve que procurar apoio nas estatísticas, mas só conseguiu as dos tempos de espera no hospital Amadora-Sintra e dos alunos sem professor, e ainda falou de números negociados com os bombeiros.