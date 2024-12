O executivo acredita que vai conseguir um ganho de escala nas compras para o SNS porque as ULS estão a recorrer aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e por incluir mais medicamentos.

O Governo acredita que vai conseguir poupanças no sector da saúde com um aumento de escala nas compras centralizadas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Fonte do Governo explica ao PÚBLICO que este ganho é conseguido, sobretudo, pelo facto de as unidades locais de saúde (ULS) estarem a recorrer aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), mas também por esta aquisição incluir novas categorias de medicamentos.