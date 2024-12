Haja vontade

Da esquerda à direita, as forças partidárias parecem estar alinhadas com a ideia de criação da carreira de médico dentista no SNS.

O Parlamento discute hoje uma petição, cinco projetos de resolução e um projeto de lei, todos eles sobre a criação da carreira de médico dentista no Serviço Nacional de Saúde (SNS). É um momento digno de registo, de tão invulgar que é: da esquerda à direita, as forças partidárias parecem estar alinhadas com uma ideia há muito defendida pela Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) e pelos profissionais da área, que não veem a importância do seu trabalho ser reconhecida e compreendida como essencial no âmbito das políticas gerais de saúde.

Aparentemente, chegámos ao momento em que estamos todos de acordo com a urgência de se avançar com legislação específica que, em termos práticos, faça com o que o SNS atenda a duas necessidades: por um lado, começar a garantir que os cuidados prestados à população contemplam efetivamente a saúde oral; por outro, acabar com a situação de ilegalidade em que se encontram quase centena e meia de médicos dentistas que prestam serviço a recibos verdes.

Esta motivação partidária deixa-nos, claro está, satisfeitos. Resulta de um esforço grande feito pela OMD, pelos próprios médicos dentistas que estoicamente têm servido o SNS e ainda pelas várias iniciativas da sociedade civil que, através de mecanismos de petição, sugerem o tema à Assembleia da República. Decorre de anos a fio de inúmeras reuniões com inúmeros representantes governamentais de uma cor e de outras, dos estudos que fomos levando a cabo e das respetivas conclusões, e dos alertas feitos pelas organizações internacionais – entre as quais se destaca a recente estratégia da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Saúde Oral –, que defendem, tal como nós reivindicamos, cuidados de saúde oral universais, porque investir na saúde oral é cuidar também da saúde geral.

O projeto de lei hoje em discussão é apresentado pelo Bloco de Esquerda e seria um dia histórico se fosse aprovado pela maioria dos deputados.

Porém, a atenção prestada à matéria pelos partidos dos mais diversos quadrantes tem um significado desde logo positivo: o atual executivo, no seu primeiro ano ainda incompleto de governação, mostrou-nos por diversas vezes compreender a pertinência da criação da carreira de médico dentista e o seu compromisso para fazer algo mais pela saúde oral dos portugueses. Ainda há dias, em Banguecoque, representantes do Governo presentes numa reunião da OMS assumiram o compromisso de trabalhar para a cobertura universal dos cuidados de saúde oral, facto que muito louvamos.

Há números que já são conhecidos: o impacto financeiro desta carreira não chega a quatro milhões de euros. Existem médicos dentistas que estão em hospitais e centros de saúde que são desconsiderados profissionalmente, há mais de 30 consultórios de saúde oral em estruturas públicas que foram recentemente equipados, mas continuam de portas fechadas, à espera que haja profissionais, sendo que só este ano se terá perdido a oportunidade de fazer mais de 30 mil consultas no serviço público. As recém-criadas Unidades Locais de Saúde reivindicam que precisam de uma carreira para contratar devidamente os médicos dentistas e poderem avançar com a criação dos serviços de saúde oral.

Tal como afirma o Governo, o modelo passará sempre pela complementaridade. Numa área em que o setor privado tem sido essencial para a garantia da prestação de serviços, será ainda determinante a articulação do executivo com quem tem estado a trabalhar por sua conta e risco, maximizando os recursos disponíveis e tratando bem a saúde oral dos portugueses.

Temos consciência de que o assunto hoje em debate no Parlamento não mobiliza ainda a generalidade da população, assim como não despertou o suficiente interesse dos sucessivos governos dos 45 anos de SNS. Afinal, a maioria dos portugueses continua a só se lembrar do médico dentista quando lhe doem os dentes ou quando reclama por não terem qualquer comparticipação de pagamento nas consultas. É, assim, de louvar que os partidos tenham compreendido a relevância da questão. Haja vontade para que tal aconteça e o direito da saúde oral dos portugueses surja em definitivo decorridos 50 anos após Abril.

