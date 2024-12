No centenário do nascimento de Mário Soares – em contra-corrente

Portador de ambição desmedida, sublevou-se contra o candidato do PS à Presidência, o impoluto e amigo de décadas Salgado Zenha. Mais tarde, com Manuel Alegre, de novo se rebelou contra o PS e o amigo.

O centenário do nascimento de Mário Soares (M.S.) vem ocupando grande espaço mediático repleto de grandes encómios.

Na verdade, M.S. teve um trajeto que fez dele uma das maiores figuras do século XX. O seu posicionamento antifascista durante a ditadura granjeou-lhe uma posição de grande respeito entre os democratas portugueses.

A personagem permite puxar o lustro e por estes dias sucedem-se elogios infindáveis. Até lhe chamam o "pai da democracia", como se o regime democrático não tivesse sido obra coletiva dos democratas e do povo portugueses.

M.S. fundou na Alemanha, em 1973, o PS cujo programa era claramente anticapitalista, tendo aderido à Internacional Socialista. O PS apresentou-se como um partido claramente de esquerda. É também para esse lado que o foco tem de se virar, porque a política tem a sua coerência, ou melhor, deveria ter.

M.S., no fim dos anos sessenta, quis jogar com aquilo a que na altura certos liberais portugueses chamavam a "Primavera marcelista". Marcelo Caetano acenou com algumas migalhas para tentar dar alento ao regime moribundo. Até mudou o nome à PIDE, mas ninguém foi na conversa. Nessa altura o regime repetia as eleições totalmente viciadas e os democratas portugueses através da CDE (Comissão Democrática Eleitoral englobando toda a oposição) denunciavam a fraude. M.S. em Lisboa e num ou outro distrito separou-se da CDE e criou a CEUD, para ver se tinha ganhos por tentar uma certa proximidade à tal primavera que se revelou um inverno dos mais rigorosos. A cartada de M.S. não teve êxito. Em 1973 recuou e a CDE apresentou-se como única frente eleitoral que se recusou a ir a votos, tal era a fraude.

No período da revolução M.S. dirigiu o PS para o centro e para a direita, o que levou a um sangramento de muitos socialistas que não se reviram na sua política. Encabeçou a luta contra o PCP e a esquerda militar, justificando tal posição e alianças, desde Spínola a Carlucci, com a defesa da liberdade contra o alegado totalitarismo para onde resvalaria a revolução.

Enquanto primeiro-ministro, depois das primeiras eleições legislativas levou para o Governo o CDS e, mais tarde, criou o Bloco Central com o PPD, hoje PSD. Os seus governos foram um desastre. Congelou o socialismo do programa do PS e descongelou as portas dos donos disto tudo.

Desprezando a defesa do interesse nacional, quando Angola se declarou independente em 11 de novembro de 1975, Portugal, com M.S. à frente do executivo, foi dos últimos governos a reconhecer a independência daquele país, muito depois de países como o Brasil e a Espanha.

Portador de uma ambição desmedida, sublevou-se contra o candidato do Partido Socialista a Presidente da República, um homem impoluto e seu amigo de décadas, Salgado Zenha. Dirão hoje e já o disseram ontem que só ele estava em condições de derrotar Freitas do Amaral. Trata-se de puras suposições de demonstração impossível.

Mais tarde, aquando das eleições presidenciais em que o candidato do PS era Manuel Alegre, seu amigo do coração, e tendo a direita Cavaco como candidato, M.S. de novo se rebelou contra o PS e o seu amigo, quando era necessário tudo fazer para levar Alegre à segunda volta. Deu uma ajuda preciosa para colocar na Presidência uma personagem da estirpe de Cavaco, que veio a recusar a indigitação de António Costa como primeiro-ministro.

Resolveu concorrer como cabeça de lista ao Parlamento Europeu, depois de tantas trapalhadas, na vã expectativa de poder vir a assumir algum cargo na UE que lhe continuasse a dar o destaque com que queria viver politicamente. Um verdadeiro desastre.

É curioso que um dos seus gestos mais nobres e valiosos, como foi seguramente a sua frontal oposição à invasão do Iraque, seja raramente referida nas exaltações de M.S.. Percebe-se, muitos dos que hoje o elogiam sentir-se-iam muito mal se o referissem. É que embarcaram e defenderam o monumental embuste da existência de armas de destruição maciça no Iraque e causaram a morte de meio milhão de iraquianos.

Os dirigentes do arco governativo encostam-se à figura de M.S., invocando o seu europeísmo num momento em que a UE segue a rota dos EUA, sem dar sinais do mínimo de visão estratégica para a guerra na Ucrânia. Aceitam acefalamente as imposições dos euroburocratas ao serviço do neoliberalismo, com a impetuosa von der Leyen como cabeça de cartaz. Dá-lhes jeito a figura de Mário Soares. Vale a pena notar que tudo se passa entre as gentes do arco governativo. O que vem do europeísmo de Bruxelas são medidas de austeridade em contraste com a loucura dos lucros do setor financeiro. Nas ruas não há entusiasmo. Que diria M.S. à crise das democracias europeias?

