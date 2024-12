Lisboa e o AL

Na minha rua havia um talho, agora é uma loja de lembranças, não consigo comer nada de lá, havia uma drogaria (que horror, não é?), agora é uma loja de comida que está sempre a mudar de dono, havia também uma papelaria (outro horror, está visto), agora é uma loja de lembranças, igual à outra. Espera, também havia uma loja dum senhor paquistanês e agora é uma para pequenos-almoços a turistas servidos por filipinos e nepaleses em regime de semiescravidão, e por aí fora.

Ana Sá Lopes não tem uma palavra sobre os fundos internacionais que acometeram Lisboa para supostamente a salvar. O AL é um dos aspectos da nossa dependência. Se o pudermos contornar, tanto melhor.

Tenho saudades, sim, de quando Lisboa me fazia pensar no Sentimento de um Ocidental, de Cesário. Ainda bem que tenho Peregrinatio ad loca infecta, abençoado seja Jorge de Sena, para aguentar esta cidade tão cosmopolita que até dói.

Lina Pereira, Lisboa

O novo regime na Síria

A União Europeia, o Reino Unido e, de um modo geral, os países do mundo ocidental saudaram não só a queda do regime autocrático de Al-Assad, como cantam hosanas aos rebeldes que o derrubaram, chefiados pela Organização de Libertação do Levante (HTS), lideradas por Abu Mohammad al-Jolani – um radical e ortodoxo do grupo mujahedin, e que até há bem pouco tempo pertenceu ao braço armado de Al-Qaeda. Já os EUA foram mais cautelosos, pela experiência que tiveram após o caso do Afeganistão, expresso na desastrosa concessão que fizeram a esse agrupamento de alcance terrorista. Não é por acaso que as celebrações eufóricas que se seguiram após a queda de Damasco tiveram como atores apenas homens, não se vendo praticamente mulheres a celebrar "a oportunidade de liberdade", expressão essa usada por um alto responsável da UE. Configurada por muitos como a continuação da "primavera árabe", será que estão à espera de mais um Estado religioso?

António Bernardo Colaço, Lisboa

Saúde privada: um milagre?

A Fundação para a Saúde, no seu recente relatório, alerta para os perigos decorrentes de o Estado estar a fomentar a concorrência do sector privado da saúde contra o sector público, ao promover a iniciativa privada e esvaziando o sector público dos seus recursos humanos.

No ano passado, o Estado transferiu, incluindo medicamentos, 54% do seu orçamento, ou seja, 8 mil milhões de euros, para o sector privado. Agora, para resolver o problema de algumas zonas sem médicos de família suficientes, o Governo vai criar Unidades de Saúde Familiar-C, ou seja, privadas, mais flexíveis do que as actuais USF-B.

Mas se o Governo insiste em não conseguir pagar para atrair e fixar profissionais no SNS, como pode o mesmo Estado resolver o mesmo problema pagando aos privados, que, além de pagarem os salários, ainda têm de dar lucro? (…) Não estamos perante um milagre; estamos, mais uma vez, perante uma mistificação.

José Cavalheiro, Matosinhos

Fazer o jogo do Chega

Uma espécie de medo de confusão com as posições políticas do Chega parece condicionar a apreciação que membros responsáveis de outros partidos, em especial dos que se perfilam com vocação para governar, fazem sobre assuntos exigindo análise séria, quer a nível central, quer no âmbito municipal. (…)

Vem isto a propósito das declarações da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça pondo em causa a atribuição de benefícios sociais camarários a famílias que apresentam evidentes sinais exteriores de riqueza, declarações que ninguém com bom senso pode criticar. Mas o certo é que logo se levantaram vozes acusando a autarca de estar a fazer o jogo do Chega. Por este andar, vão passar ao lado dos partidos acima mencionados problemas da maior importância, pois o Chega vai tocar em inúmeros temas, sociais e outros, que são sentidos pelos portugueses. Claro, Ventura e os seus companheiros não se preocupam com tais problemas visando arranjar soluções para os mesmos, mas com a finalidade última de arranjar confusão, confundir os eleitores e, pelos vistos, bloquear a acção do Governo e das oposições. (…)

Acresce que a questão levantada pela autarca só por má consciência política pode ser ligada ao Chega. No meu entendimento, os partidos do centro e da esquerda política estão a dar uma atenção desmesurada àquela força política, pelo que são eles, de facto, que fazem o jogo do Chega.

Elder Fernandes, Lisboa