“Achismo”? Gosto muito e pratico todos os dias

Raquel Rego, professora do Iscte na área da Sociologia do Trabalho, respondeu no PÚBLICO ao meu artigo “Mais uma sexta-feira. Mais um dia de greve”, no qual coloco em causa o direito à greve na função pública com a extensão que tem actualmente em Portugal. O meu problema não é tanto com a lei mas com a sua prática. A lei poderia ficar como está se existisse uma cultura de responsabilidade no recurso à greve no Estado, com mais consideração pelo superior interesse geral da população, como acontece em tantos países. Mas aqui essa cultura não existe, e os sindicatos da função pública recorrem à greve como quem vai ao café, porque um ministro fez um comentário desagradável ou porque é popular estender a duração do fim-de-semana.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt