Galinhas, calendários e Last Christmas. Assim se salvam vidas

Como relaxar

Seguindo o destino de outras estações de comboio, entretanto desactivadas, a antiga estação ferroviária da Lousã foi convertida e passou a alojamento local. Chefe da estação, maquinista e guarda da passagem de nível servem agora de referência aos quartos que a Lousã Estação disponibiliza, homenageando o legado do edifício construído no início do século XX.

No caminho para o Natal, há ainda tempo para embrulhar presentes com rigor e carinho, descobrir cinco curiosidades sobre Last Christmas dos Wham! e entregar-se à causa solidária dos Bombeiros Sapadores de Lisboa que, com um calendário generoso, prestam tributo à profissão e retribuem à comunidade. O chamado dois-em-um, resta-nos agradecer.

Por onde andar

Mais notícias para receber de braços abertos e com entusiasmo: depois do trágico incêndio de 2019, reabrem-se as portas da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Aqui deixamos algumas dicas úteis para uma visita ao monumento.

Por terras de Portugal, estão a valer caminhadas no Algarve, a identidade multicultural e artística de Barão de São João, um Quarteto de desolação encenado por Bruno Bravo e as propostas do Palcos da semana.

E venha de lá o Natal, à medida de cada um: entre o tradicional e o original, eis dez ideias para dar corda ao espírito da quadra em família.

O que comer

São Frangos do Além, senhores! E para os salvar, há que comê-los. A contradição tem uma explicação de chef: a dificuldade em encontrar frango de qualidade levou Bernardo Agrela a criar um evento gastronómico que pretende preservar quatro raças autóctones portuguesas – Galinha Preta Lusitânica, Amarela, Pedrês Portuguesa e Branca.

No mês em que as ementas pedem o fiel amigo, nem tudo o que vem à rede é bacalhau: vejamos, pois, o que as águas de Dezembro trazem para o prato.

E porque "o hoje não se repete", importa provar ainda a essência da comida de rua do Japão nesta casa lisboeta, a "riqueza imensa" dos bosques de Alfândega da Fé e o mel da serra de Sintra, que volta a ser produzido depois de século e meio em pousio.

O que beber

O que é que o Alvarinho tem (pausa para dar largas à versão vínica do clássico interpretado por Carmen Miranda)? Parece que tem tudo, como explica Ana Isabel Pereira neste Consultório de Vinhos.

José Augusto Moreira dá notas a "um tinto fino, intenso e delicado" do Dão; Pedro Garcias presta honras a uma edição especial de "um fantástico" Malvasia 50 anos.

O que ver

O Meu Bolo Favorito, de Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, que filma o Irão antes da revolução; e O Crepúsculo do Pé Grande, assinado pelos irmãos David e Nathan Zellner, de tom absurdista e com humor negro, são duas das estreias nos cinemas.

Na lista de séries a sintonizar, temos Get Millie Black, um policial de Marlon James, e Os Quatro da Candelária, centrada na chacina de quatro jovens no Rio de Janeiro de 1993.

E voltamos ao êxito planetário de Last Christmas para lhe dizer que há nova versão na calha, interpretada por Sabrina Carpenter e Chappell Roan a propósito do especial de Natal da Netflix A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter.

O que ler

Tome nota quem quiser embarcar numa viagem pelas histórias do Alentejo e Ribatejo: de 13 a 15 de Dezembro sai para a rua a primeira edição do LiterÁREA - Festival de Turismo Literário dessa região.

As leituras estendem-se ainda às memórias de Chico Buarque em Bambino a Roma, ao Ensaio sobre o Agora de Tiago Fernandes, à poesia de Marcos Foz partilhada em Enublado Dizes, aos traços de André Ruivo com Vida de Artista e a Sonny Boy de Al Pacino, uma das novidades nas bancas.

Para os pequenos leitores temos As Crónicas de Natal e a sabedoria (e ironia) de Eduardo Sá encapsulada nesta frase: "os livros fazem mal às crianças". Para desfazer equívocos, há que ler nas entrelinhas.

