Ataques ucranianos danificam depósito de petróleo do oleoduto Druzhba. Porto russo de Taganrog, no mar de Azov, também foi atingido.

A Ucrânia atacou um porto do Sul da Rússia no mar de Azov com mísseis e provocou um incêndio num depósito de petróleo na região de Bryansk, no Oeste da Rússia, com recurso a drones, de acordo com as autoridades e os meios de comunicação social.

A extensão dos danos e as armas exactas utilizadas no ataque não são claras, embora a Rússia tenha advertido repetidamente que a utilização pela Ucrânia de ATACMS dos EUA para atacar território russo soberano poderá desencadear uma guerra mais vasta.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as suas unidades de defesa aérea destruíram 14 drones ucranianos durante a noite sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, disse no seu canal na aplicação de mensagens Telegram que uma unidade de produção sofreu um incêndio de curta duração em resultado do ataque.

O exército ucraniano afirmou, por sua vez, ter provocado um “incêndio de grandes proporções” num depósito de petróleo com um ataque na região de Bryansk.

O oleoduto Druzhba, de construção soviética, que transporta petróleo dos campos da Sibéria Ocidental e do mar Cáspio para os mercados da Europa, atravessa a região de Bryansk, tal como o Sistema de Oleodutos do Báltico (BPS), que vai até ao mar Báltico.

O operador de oleodutos do Cazaquistão, Kaztransoil, afirmou que o oleoduto Druzhba não sofreu danos. Citando as autoridades russas, disse que uma instalação industrial se incendiou e que não havia ameaças ao abastecimento de petróleo proveniente do Cazaquistão.

O Cazaquistão planeia enviar 130.000 toneladas métricas (31.000 barris por dia) de petróleo para a Alemanha em Dezembro através do Druzhba, para além dos 1,358 milhões de toneladas enviadas no início deste ano.

Uma fonte da indústria ucraniana afirmou que o ataque nocturno a um depósito de Bryansk não afectou o trânsito de petróleo para a Europa através da Ucrânia.

Porto de Taganrog atingido

Cerca de 750 km ao sul, o porto russo de Taganrog foi atingido por mísseis da Ucrânia, danificando uma instalação industrial e vários carros, disse o governador interino da região de Rostov.

“De acordo com informações preliminares, ninguém ficou ferido”, disse Yuri Slyusar na aplicação de mensagens Telegram.

Slyusar disse que 14 carros pegaram fogo, mas não revelou detalhes sobre o que mais foi atingido ou qual a dimensão do ataque. A Reuters não conseguiu verificar os relatos de forma independente.

A área danificada de Taganrog, uma cidade com cerca de um quarto de milhão de habitantes na costa russa do mar de Azov e não muito longe da fronteira com a Ucrânia, foi isolada pela polícia, disse Svetlana Kambulova, chefe da cidade, no Telegram.

O ataque danificou parcialmente um edifício de caldeiras, cortando o aquecimento de 27 edifícios de apartamentos, disse Kambulova.

A Rússia tem uma base aérea perto da cidade, a partir da qual os analistas militares dizem que a força aérea russa opera drones, bombardeiros e outras armas para atacar a Ucrânia.

Fase final?

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 causou dezenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e desencadeou a maior crise nas relações entre Moscovo e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962.

A guerra está a entrar no que alguns responsáveis russos e ocidentais dizem poder ser a sua fase final e mais perigosa, à medida que as forças de Moscovo avançam ao ritmo mais rápido desde as primeiras semanas do conflito e o Ocidente pondera como a guerra irá terminar.

O conflito no leste da Ucrânia começou em 2014, depois de 0 presidente pró-russo Viktor Ianukovich ​ter sido derrubado na revolução Maidan da Ucrânia e a Rússia ter anexado a Crimeia, com forças separatistas apoiadas pela Rússia a combater contra as forças armadas da Ucrânia.

Em Novembro, a Ucrânia utilizou mísseis ATACMS dos EUA para atacar a Rússia, tirando partido da autorização concedida pela administração do Presidente cessante dos EUA, Joe Biden.

Dias depois, a Rússia disparou um míssil balístico hipersónico de alcance intermédio contra a cidade ucraniana de Dnipro. Desde então, a Rússia informou que tinha abatido pelo menos 15 mísseis ATACMS.

O Presidente russo Vladimir Putin afirmou que a utilização por Kiev de mísseis de fabrico ocidental representava o envolvimento directo do Ocidente num conflito armado com a Rússia.