O Parlamento do Irão, dominado pela linha dura do regime, envia nesta sexta-feira formalmente ao Presidente para promulgação a nova lei da “cultura da castidade e da hijab [véu]”. Esta reacção conservadora a dois anos de protestos das mulheres contra as estritas regras de indumentária impostas no país é uma prova de fogo para o moderado Masoud Pezeshkian, que já se manifestou contrário à legislação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt