Itália: Criança de 11 anos salva após três dias no mar. Naufrágio terá vitimado 44

Foi resgatada uma menina de 11 anos, natural da Serra Leoa, ao largo da ilha de Lampedusa, Itália. A criança terá passado três dias agarrada a duas bóias salva-vidas improvisadas e é, para já, a única sobrevivente de um naufrágio que se estima ter vitimado 44 pessoas, avança o The Guardian.

A criança usava um colete salva-vidas simples e foi resgatada pela Compass Colective, uma organização alemã de resgate humanitário. Foi aos tripulantes da organização que a sobrevivente explicou que seguia numa lancha de metal com 45 pessoas que partiu de Sfax, uma cidade na Tunísia. A travessia do Mediterrâneo é considerada uma das mais perigosas do mundo.

Em estado de hipotermia e com sinais de desidratação, a criança foi levada para o hospital de Lampedusa, mas encontrava-se consciente e respondia ao que lhe perguntavam.

A embarcação terá sido afectada por uma tempestade com ondas de grande altura e ventos fortes. A menina explicou que passou "algum tempo" no mar com outras duas pessoas que, dois dias antes de ser resgatada, "foram levadas pelo mar", segundo cita o jornal britânico.

Num comunicado publicado no site da Compass Colective, Matthias Wiedenlübbert, comandante do barco de salvamento, explicou que ouvir a voz da criança, apesar do barulho do mar e do motor, "foi uma coincidência incrível". O Trotamar III, a embarcação de salvamento, socorreu a criança às 3h20 locais e entregou-a aos cuidados da equipa de salvamento pelas 6h.

A tripulação procurou outros sobreviventes, mas as condições marítimas adversas não facilitaram a missão. Não foram encontrados outros náufragos e a organização presume que as restantes 44 pessoas tenham morrido.

"A tempestade dos últimos dias também impediu a partida de numerosas embarcações de ONG, o que significa que não havia ajuda disponível para este barco metálico", lê-se ainda no comunicado da organização.

Na última década, desapareceram ou morreram mais de 20 mil pessoas na travessia entre o Norte de África e Itália ou Malta.