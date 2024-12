Curdos e rebeldes apoiados pela Turquia chegam a cessar-fogo no Norte da Síria

Acordo mediado pelos Estados Unidos permite retirada de aliança liderada pelos curdos da cidade de Manbech, no Norte do país.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança armada liderada por curdos, anunciaram esta quarta-feira um cessar-fogo com os rebeldes sírios apoiados pela Turquia para uma retirada "o mais rápida possível" de Manbech, no norte da Síria.

"Enquanto os nossos combatentes na cidade de Manbech continuam a resistência para impedir a expansão dos ataques a oeste do [rio Eufrates], chegámos a um acordo de cessar-fogo em Manbech com a mediação dos Estados Unidos para garantir a segurança dos civis", disse o líder das FDS, Mazlum Abdi.

Abdi indicou que o Conselho Militar de Manbech – integrado nas FDS e controlava a cidade situada no Norte da província de Alepo – “que resiste aos ataques desde 27 de Novembro, retirar-se-á da zona o mais rapidamente possível”, de acordo com um comunicado.

Também a Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham ou HTS), antiga afiliada síria da rede terrorista Al-Qaeda que derrubou o regime do Presidente Bashar al-Assad, anunciou que conquistou às FDS a cidade de Deir al Zur, no Nordeste da Síria e capital da província com o mesmo nome.

O tenente-coronel Hasan Abdelghani, porta-voz militar da coligação liderada pelo HTS, garantiu que as forças rebeldes “tomaram o controlo total da cidade de Deir al Zur”.

Abdelghani indicou que os soldados continuam a avançar nos arredores de Deir al Zur, situada a leste do rio Eufrates, "depois de assumir o controlo do centro da cidade, bem como da periferia ocidental e oriental". Na terça-feira, as FDS tinham começado a retirar-se de Deir al Zur.

Na cidade, está o grupo fundamentalista Daesh e seguidores do regime que são semelhantes” ao autoproclamado Estado Islâmico, frisou Farhad al Shami, porta-voz das FDS, que acrescentou que esta é a razão pela qual “se retiraram”.

“Agora a situação está estável na população”, garantiu o porta-voz da aliança, apoiada pelos Estados Unidos, sem adiantar mais pormenores. No sábado, o HTS anunciou que tinha entrado na cidade.

Na sexta-feira, as FDS tinham adiantado que o destacamento de unidades foram em Deir al Zur, depois da retirada do Exército Sírio e de milícias iranianas.

A aliança liderada pelos curdos sírios, e que também integra árabes e assírios, observou que a tomada da cidade foi realizada para a proteger de "grupos mercenários afiliados à ocupação turca", em referência à coligação rebelde, na qual estão os rebeldes apoiados por Ancara, bem como devido ao receio de que o Daesh se reagrupe e se expanda por todo o território.

Os rebeldes declararam, a 8 de Dezembro, Damasco 'livre' do presidente Bashar al-Assad, após 12 dias de uma ofensiva de uma coligação liderada pelo grupo islamita HTS, juntamente com outras facções apoiadas pela Turquia, para derrubar o regime sírio.

Perante a ofensiva rebelde, Assad, que esteve no poder 24 anos, abandonou o país e exilou-se na Rússia.

No poder há mais de meio século na Síria, o partido Baath foi, para muitos sírios, um símbolo de repressão, iniciada em 1970 com a chegada ao poder, através de um golpe de Estado, de Hafez al-Assad, pai de Bashar, que liderou o país até morrer, em 2000.