Circulação na linha de Cascais restabelecida depois de avaria na catenária

A circulação de comboios na linha ferroviária de Cascais, que estava suspensa entre Oeiras e Cascais devido a uma avaria na catenária, foi totalmente restabelecida, segundo a Infra-estruturas de Portugal (IP).

Em comunicado a IP, adianta que a circulação foi restabelecida entre as estações de Cascais e Oeiras às 7h50 após conclusão dos trabalhos de reparação da catenária. A circulação esteve suspensa cerca de uma hora. A linha de Cascais liga as estações de Cascais e Cais do Sodré.