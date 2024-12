Taylor Swift distribuiu quase 200 milhões em bónus entre toda a equipa da Eras Tour

A Eras Tour chegou ao fim, com o concerto em Vancouver, Canadá, no último domingo, e esta é semana de balanços. A empresa de produção de Swift, a Taylor Swift Touring, informou que, entre Março de 2023 e Dezembro de 2024, foram vendidos bilhetes no valor de 2.077.618.725 dólares (dois mil e setenta e sete milhões, seiscentos e dezoito mil e setecentos e vinte cinco), o que faz com que seja, até à data, a digressão mais vendida. No total, assistiram aos concertos 10.168.008 pessoas.

A facturação multimilionária beneficiou, naturalmente, a cantora, mas também todos os que participaram na digressão.

No total, a artista distribuiu, segundo a revista People, 197 milhões de dólares (187,5 milhões de euros) em bónus entre todos os colaboradores: camionistas, fornecedores, técnicos de instrumentos, equipa de merchandising, iluminação, som, pessoal de produção e assistentes, carpinteiros, dançarinos, banda, segurança, coreógrafos, pirotecnia, cabelo, maquilhagem, guarda-roupa, fisioterapeutas e equipa de vídeo.

Já em Agosto do ano passado, no fim da ronda americana, ficou a saber-se que a cantora decidira premiar a equipa com um cheque 100 mil dólares (90.755€, no câmbio de há um ano). No total, a cantora pagou 55 milhões em bónus. “Ela está a dar uma quantia de dinheiro que muda a vida das pessoas”, resumiu Mike Scherkenbach, que dirige a empresa de transporte de concertos Shomotion e que trabalhou em três das digressões de Swift, em declarações à revista Rolling Stone.

Segundo o USA Today, os cheques com o valor do bónus foram distribuídos aos funcionários pelo pai da artista, Scott Kingsley Swift, e anexa estava uma carta manuscrita por Taylor. “É incrível que eles tenham dedicado esse tempo”, enalteceu Scherkenbach, considerando “o quanto significa para a equipa ser reconhecida”.

Para além dos bónus para os colaboradores, ao longo deste último mais de ano e meio, Taylor Swift viria a concretizar doações a bancos alimentares e instituições de beneficência nos países por onde a digressão passou, mas também não se esqueceu das tragédias que ocorreram enquanto andava na estrada.

Depois dos furacões Helene e Milton, que atingiram o Sul dos EUA, com quase 300 vítimas mortais na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Florida, Tennessee e Virgínia, a estrela doou cinco milhões de dólares (4,5 milhões de euros, ao câmbio da altura) ao grupo sem fins lucrativos Feeding America.