Jamie Foxx revela que teve uma “hemorragia cerebral que levou a um AVC”

Jamie Foxx teve um acidente vascular cerebral (AVC) em Abril do ano passado, contou o comediante no novo especial de comédia da Netflix, que estreou nesta terça-feira. Até agora a causa de internamento do actor foi mantida em segredo, tendo a filha, Corinne Foxx, dito então que o pai tinha sofrido “uma complicação médica”.

Foxx contou à plateia do espectáculo Jamie Foxx: What Had Happened Was..., que teve uma “hemorragia cerebral que levou a um AVC”. O único sinal de que algo não estaria bem, recordou, foi uma dor de cabeça. Pediu uma aspirina, mas antes que pudesse tomá-la “apagou-se” e não “se lembra de nada dos 20 dias seguintes”.

O especial de comédia foi gravado em Atlanta, a cidade onde Jamie Foxx estava a filmar Back In Action (um filme que estreia em Janeiro), na altura em que se sentiu mal. Depois do incidente, foi mandado para casa pelos médicos, que lhe deram uma injecção de cortisona.

Mas assim que chegou a casa, a irmã, Deidra Dixon, foi vê-lo e achou que algo não estava bem, levando-o novamente de carro até ao hospital. Foi então que souberam que Foxx tinha uma hemorragia cerebral que levou ao AVC. E, relata o artista, que o médico terá dito à família: “Se eu não entrar na cabeça dele agora, vamos perdê-lo.”

O comediante descreve a experiência de morte não como “se víssemos a vida a passar toda à nossa frente”, mas “estranhamente pacífico”. E diz, com humor: “Vi um túnel, não vi a luz. Estava calor naquele túnel, ‘será que estou a ir para o sítio errado’?”

Depois da cirurgia, o médico informou a família de que Foxx deveria recuperar totalmente, mas avisou-a de que seria “o ano mais difícil da sua vida”. E o actor agradece à irmã e à filha por o terem resguardado, até porque ficou com algumas lesões nos movimentos da cabeça. “Elas não queriam que me vissem assim e eu não queria que me vissem assim.”

“O Jamie Foxx não tem AVCs”, terá dito o actor quando se viu numa cadeira de rodas em Maio. Então dedicou-se à recuperação num centro de reabilitação em Chicago até conseguir voltar a ser ele próprio.

O artista deixou ainda um alerta para os sintomas de um AVC, que acontece quando o sangue deixa de fluir para uma parte do cérebro. Entre os primeiros sintomas estão a dor de cabeça, mas também uma sensação de dormência no rosto ou nos braços, além dos problemas de fala.

Foxx é conhecido pelo seu retrato do cantor de jazz Ray Charles no filme biográfico Ray, que em 2005 lhe valeu um Óscar de melhor actor. Também desempenhou papéis principais em filmes como Django Unchained e Dreamgirls.