Dona da Zara cresce mais de 10% nas vendas dos primeiros nove meses de 2024

A Inditex registou 10,5% de crescimento nas vendas de Janeiro a Setembro deste ano, alcançando 27,4 mil milhões de euros, anuncia o grupo têxtil espanhol nesta quarta-feira. Os lucros da dona da Zara também acompanham as vendas e cresceram 7,2% até 16,3 mil milhões de euros.

Ainda sem dados para o ano inteiro, o grupo de Amancio Ortega, que detém marcas como a Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti ou Stradivarius, revela que a colecção de Outono/Inverno também tem feito sucesso junto dos clientes e que, entre 1 de Novembro e 9 de Dezembro, as vendas aumentaram 9% face ao período homólogo de 2023.

O mesmo relatório avança que a empresa continua “a gerar um forte fluxo de caixa para reinvestir” com a “posição líquida da tesouraria” a crescer 3% para 11,8 mil milhões de euros. Já o lucro líquido nos nove primeiros meses do ano foi de 4,4 mil milhões de euros, resultando num crescimento de 8,5%.

A Inditex aproveita também o relatório para dar conta que está a investir na expansão logística (a empresa tem sido criticada pelo aumento do recurso a transporte aéreo). “Este programa de investimento extraordinário de dois anos centrado na expansão da actividade atribui 900 milhões de euros por ano para aumentar as capacidades logísticas em cada um dos exercícios de 2024 e 2025”, relata.

O investimento também contempla novas lojas e planeia abrir a Massimo Dutti em Miami, EUA; uma Pull&Bear em Milão; uma nova Bershka em Madrid; uma Stradivarius, em Berlim; uma Zara Home, no Dubai; e uma Oysho na Corunha. Em Setembro deste ano, a Inditex inaugurou a nova Zara do Rossio, em Lisboa, que ocupa um quarteirão com cinco mil metros quadrados, sendo uma das maiores lojas do grupo.

O relatório destaca ainda o investimento que está a ser feito em termos de sustentabilidade, em especial na start up Epoch Biodesign que “utiliza a inteligência artificial para conceber enzimas que permitem a reciclagem de plásticos mistos e têxteis”. A Inditex tem por objectivo, até 2030, “utilizar apenas matérias-primas têxteis que tenham um menor impacto no ambiente, as chamadas fibras preferenciais”.

Em Portugal, o grupo tem 282 lojas distribuídas pelas várias etiquetas e confirmava ao PÚBLICO em Setembro que não há previsão de novas aberturas para breve.

Só em 2023, a Inditex registou lucros de 5,4 mil milhões de euros, que se devem à aposta em gamas mais elevadas não só na Zara, como na Massimo Dutti, para fazer face ao crescimento da Shein. O fundador Amancio Ortega, que detém quase 60% das acções do grupo, está na 13.ª posição entre os mais ricos do mundo com uma fortuna de 103 mil milhões de dólares (cerca de 98 mil milhões de euros ao câmbio actual).