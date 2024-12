Ana Peleteiro denuncia relação tóxica. Nelson Évora nega ter sido ele o “ex” abusivo

A atleta espanhola Ana Peleteiro, medalha de bronze no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio (onde Patrícia Mamona conquistou a prata) e uma referência da modalidade no seu país, juntou-se a mais vozes para apelar a mulheres e homens para não se deixarem acomodar em relações abusivas. E, num vídeo publicado no TikTok, deu o seu exemplo: “Acordava de noite a ter relações sexuais sem consentimento. Mesmo assim, fiquei. Mudou absolutamente tudo em mim. A minha forma de vestir, o cabelo, a forma de ser com a minha família, distanciar-me de muita gente. Mesmo, assim fiquei.”

A desportista, que detém o recorde espanhol no triplo salto, continua: “Dizia-me que a nossa relação se iria deteriorar se não tivéssemos relações sexuais sempre que ele quisesse e que, no final de contas, quem não comia em casa acabava por comer fora. Se me tivesse sido infiel, não me surpreendia nada. Mesmo assim, fiquei.”

Ao longo do seu relato, a espanhola não identifica o agressor, mas refere que “não é muito difícil” identificar o homem de quem fala. E não tardou que o nome de Nelson Évora, com quem namorou durante cinco anos, entre 2016 e 2021, viesse a lume, com várias publicações a identificarem o atleta português como o ex-namorado abusivo.

Évora não demorou a reagir, publicando um comunicado nas histórias da sua conta de Instagram (disponíveis por apenas 24 horas) no qual nega qualquer relação com o relato: “No seguimento das notícias que estão a circular e que envolvem o meu nome, manifesto toda a minha empatia pela Ana e por todas as mulheres e homens que passam por este tipo de situação. A pessoa visada nesta história não sou eu. Agradecia, por isso, que não me associassem a esse testemunho sob pena de consequências legais.”

Foto

Algumas horas depois da publicação de Évora, Ana Peleteiro publicou no mesmo suporte uma frase que acabaria por ser lida como uma resposta: “Ser louco não é uma coisa má, ser hipócrita e mentiroso é que é.”

Foto

Outra coisa que levanta dúvidas sobre Nelson Évora ser o ex-namorado referido é a cronologia dos factos relatados por Peleteiro ao longo dos anos.

Numa entrevista anterior à revista espanhola Yo Dona (edição de Maio de 2023), a atleta desabafou sobre as “relações supertóxicas” que tanto ela como o actual companheiro, o francês Benjamin Compaoré, outro prodígio do triplo salto, abandonaram para se juntarem. E, antes de Compaoré, o namorado de Ana Peleteiro era Nelson Évora. Outro apontamento do testemunho de Ana Peleteiro que remete para o português é quando refere ter sido deixada sozinha durante a pandemia — período que coincide com o namoro dos dois.