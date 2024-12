No novo guia da Condé Nast brilham 38 hotéis de luxo portugueses

Anualmente, a Condé Nast Johansens publica o seu guia mundial de hotelaria de luxo. A colheita de 2025 inclui mais de 300 hotéis, com quase duas centenas seleccionados para a edição em papel.

A Condé Nast Johansens lançou o seu novo "guia mundial de hotéis independentes", com o que se promete serem "os mais selectos destinos da Europa, América, Caraíbas, África e Ásia". Entre eles, estão 38 hotéis portugueses.

O guia Condé Nast Johansens: Luxury Hotels 2025, edição em papel, lista "mais de 180 hotéis de luxo". Mas, online, a selecção ultrapassa os 300 hotéis. No papel, são 31 hotéis portugueses, mais sete online.

"Todos os estabelecimentos recomendados estão vocacionados para o viajante tradicional, fiel à marca desde há anos, como para o viajante de 25 a 40 anos e com elevado poder de compra", resume a publicação.

Incluem-se "hotéis contemporâneos e de design, casas de hóspedes com charme e novos destinos", "além dos favoritos".

No início do ano, a editoria colocava Portugal no top das férias de luxo, a partir de uma pesquisa realizada junto dos seus leitores. Mais recentemente, na gala anual dos Prémios de Excelência Condé Nast Johansens, premiou seis hotéis portugueses:

A próxima publicação da CNJ, que integra o universo das revistas Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, será dedicada aos spas de luxo.