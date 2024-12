Há sempre Cabeça para celebrar o Natal à boa maneira da serra

Nesta Aldeia de Montanha, localizada no município de Seia, a tradição ainda é o que era. Festa é preparada pela própria população, em comunhão com a natureza.

Está a ver aquelas aldeias de Natal com pistas de gelo, casinhas do Pai Natal, carrosséis, renas e afins? Nada a ver com a aldeia de Natal de Cabeça. Neste recanto da serra da Estrela, plantado em pleno município de Seia, esta quadra festiva ainda é celebrada com base nas tradições da montanha e com enfeites produzidos apenas com o que a natureza dá — giestas, videiras, pinheiros, folhas de fetos, canas de milho e outros materiais são transformados em adornos alusivos à época. Tudo feito pela própria comunidade da aldeia que, ano a após ano, está de braços abertos para receber visitantes. Este ano, não é excepção. Até 1 de Janeiro, esta Aldeia de Montanha está em festa.

Esta, que é já a 12ª edição da aldeia de Natal de Cabeça, abriu portas no último sábado, 7 de Dezembro, sob o olhar atento de muitos forasteiros. “Foram muitas as pessoas que quiseram assistir à abertura e ver a decoração deste ano”, destacou à Fugas Célia Gonçalves, da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha (ADIRAM). Os enfeites mudam a cada ano e resultam do trabalho feito manualmente pelos habitantes da aldeia. “Eles começam por ir recolher os materiais nos campos e, em Novembro e Dezembro, juntam-se para criar os elementos decorativos”, acrescentou aquela responsável.

Tudo isto com o propósito de receber todos aqueles que queiram viver o espírito natalício em comunhão com a natureza e a comunidade. “A ideia é que vivam mesmo o espírito da aldeia”, referiu Célia Gonçalves, notando que o programa de actividades programadas vai desde os passeios e caminhadas, passando pelas oficinas criativas alusivas ao Natal, sessões de contos, workshops comunitários de crochê e novelos de histórias de avós, entre outros.

Nesta aldeia Natal onde tudo é feito pela comunidade, com o empenho e apoio das colectividades da aldeia e instituições locais — como a Comissão dos Compartes da Cabeça, a União de Freguesias de Vide e Cabeça, a ADIRAM e o município de Seia — é dada prioridade a tradições seculares, como a missa do Galo, a fogueira de Natal, a confecção de iguarias no forno comunitário e o Mercado de Natal com produtos regionais. As portas de casa dos habitantes estão abertas e as tasquinhas e as ruas são espaços em que a comunidade se funde com os visitantes.

Até ao primeiro dia do ano, ao cair da noite (17h30) a magia acontece em Cabeça, com milhares de luzes a iluminarem as ruelas e o casario típico desta Aldeia de Montanha — recorde-se que esta foi a primeira aldeia led do país, um contributo real para eficiência energética e promoção de economia de baixo carbono.

Ao fim-de-semana, o programa apresenta propostas de animação para miúdos e graúdos. Além das caminhadas, passeios, workshops e oficinas (o programa completo está aqui), também estão previstos concertos e acções de animação de rua. No próximo sábado, pelas 15h00, há concerto Sons na Neve e, no domingo, pelas 15h30, actua a Filarmónica das Cortes com o Coro do Orfeão da Covilhã. No fim-de-semana de 21 e 22, acontecem os espectáculos da Banda Academia de Santa Cecília (sábado, às 15h00), Toca, Sino Toca (domingo, 15h30) e Grupo de música antiga Collegium Musicum (domingo, 18h00). A 29 de Dezembro, há animação de rua com Zés Pereiras Aikdoy (15h30) e, no dia 1 de Janeiro, acontece uma roda de samba com o grupo Beira do Samba (15h30).