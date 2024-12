Ecovia do Litoral: troço entre Faro e Olhão segue em frente

A Câmara de Faro aprovou a abertura de um concurso para a construção de uma ecovia entre Faro e Olhão, num valor aproximado de dois milhões de euros, anunciou o município.

O troço da Ecovia do Litoral vai ligar as duas cidades do distrito de Faro, numa distância de 5,5 quilómetros, e os trabalhos têm um prazo de execução estimado de 455 dias, precisou a autarquia em comunicado, após a aprovação do concurso em sessão de Câmara.

"A nova infra-estrutura vai estabelecer a ligação entre o núcleo urbano do Bom João, em Faro, e o concelho de Olhão, estando previstos os atravessamentos da Ribeira das Lavadeiras e da Ribeira do Rio Seco e planos de água do Parque Natural da Ria Formosa", esclareceu a Câmara algarvia.

O objectivo do projecto é, segundo o município, "promover a utilização de modos suaves de mobilidade" e criar "uma ligação alternativa entre a cidade de Faro e Olhão".

Os trabalhos vão permitir a implementação de medidas de recuperação de um troço da ecovia que está inserido no Parque Natural da Ria Formosa e a criação de uma via partilhada na zona urbana do trajecto, acrescentou a autarquia.

Vai também ser aproveitado o passeio pedonal já existente, "minimizando conflitos entre os fluxos pedonais, de bicicletas e viários", destacou a autarquia, que quer "assegurar o atravessamento das linhas e planos de água existentes do percurso principal e secundário, junto à denominada Praia dos Estudantes, na Ribeira das Lavadeiras e na Ribeira do Rio Seco.

O projecto vai também garantir uma "integração paisagística da infra-estrutura", através da limpeza de resíduos, do controlo de espécies invasoras e da introdução de vegetação autóctone, salientou.

Após a adjudicação da empreitada, a consignação e execução dos trabalhos fica condicionada à obtenção do visto do Tribunal de Contas, conclui a autarquia.