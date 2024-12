A surpreendente Andorra

Andorra é um refúgio de beleza deslumbrante, escondido entre picos e vales. Com paisagens que parecem saídas de um conto de fadas, o principado oferece o equilíbrio perfeito para quem procura a adrenalina dos desportos de neve, mas também experiências em família ou a tranquilidade da montanha.

Um destino, duas velocidades: para desacelerar do ritmo frenético do dia-a-dia ou para descer pistas a alta velocidade. E no après-ski (depois do esqui), Andorra é, definitivamente, uma opção que se diferencia.

Descubra a história e cultura de Andorra

Com 308 quilómetros de pistas para todos os níveis, distribuídas pelas várias estâncias, Andorra é um paraíso para os amantes dos desportos de Inverno. As três principais áreas – Grandvalira, Pal Arinsal e Ordino Arcalís - fazem parte do Grandvalira Resorts e existe um passe que permite esquiar nas três estâncias. Nestas instâncias pode ainda experimentar actividades como snowboard, heliski (esqui aéreo) ou mushing (trenós puxados por cães). E para uma experiência ainda mais mágica, não pode deixar de experimentar o esqui nocturno iluminado pelo luar.

Existe, ainda, o Naturland - o quarto resort - que é especializado em cross-country skiing e outras actividades emocionantes.

Em Andorra, a diversão não se limita às pistas. Ao fim do dia, é habitual grupos de amigos se juntarem para descomprimir, mas nem só de fiesta se faz o après-ski. E, em Andorra, há muito para descobrir. Em Canillo, pode visitar a impressionante Igreja de Sant Joan de Caselles, sem esquecer o Mirador Roc de Quer e a segunda maior ponte suspensa do mundo - conhecida como a ponte tibetana de Canillo.

Viaje no tempo, na vila medieval de Auvinyà, reconstruída no século XXI; em Santa Coloma experimente uma fusão entre história e tecnologia; e no Espai Columba, na igreja local, experiencie os frescos combinados com videomapping. Para quem prefere passeios na natureza, Ordino, uma reserva da biosfera da UNESCO e considerada uma das Best Tourism Villages 2023 pela Organização Mundial do Turismo (uma distinção para os melhores destinos rurais do mundo), é uma excelente opção.

Como ir? Carro: De Portugal, pode viajar tranquilamente de carro até Andorra. A viagem dura cerca de 13h. Avião: Existem voos para Barcelona, Girona ou Toulosse - todos a menos de 150km de Andorra-a-Velha, com várias companhias a voar para estes destinos a partir de Lisboa e Porto. Próximo de Andorra, existem ainda o Aeroporto de Andorra - La Seu d'Urgell, o qual recebe voos privados ou de companhias específicas - a partir de Espanha. Autocarro: Pode, ainda, viajar de autocarro - a viagem dura cerca de um dia. A viagem é disponibilizada por vários operadores. Comboio: A estação mais próxima fica em França, Toulouse, para chegar a Andorra terá depois de optar por um transporte alternativo como carro ou autocarro.

Relaxe e recarregue baterias

Para quem procura uma pausa para relaxar e recarregar baterias, Andorra é o destino ideal. Descubra através da página Health Destination toda a oferta de terapias e experiências para cuidar do corpo e da mente. Pode complementar a sua estadia com meditação, ioga e massagens. mas a oferta vai para além disso: já ouviu falar dos banhos de floresta, por exemplo? Inspirados na prática japonesa Shirin-yoku, são passeios introspectivos que convidam a usufruir da natureza através dos cinco sentidos. Estas actividades guiadas, de baixa dificuldade física e de alto impacto para o bem-estar mental, são adequadas a partir dos 14 anos.​

Estes passeios pela floresta prometem fortalecer a imunidade, revigorar o corpo e proporcionar momentos singulares de contacto com a natureza.

Depois de um dia nas pistas, pode também aproveitar para relaxar nos complexos termais de Caldea - que tem inclusive uma experiência para os mais novos com um spa infantil para crianças entre os três e os oito anos. Se procura outras formas de sentir a neve, tem ainda a nordic walking, uma caminhada todo-o-terreno com auxílio de bastões semelhantes aos utilizados no esqui.

Dormir a 2000 metros de altitude

Andorra oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde chalés luxuosos até refúgios rústicos. Mas o que realmente a torna especial são as experiências únicas de alojamento. Experimente dormir no Domo Lodge, no hotel Grau Roig, onde os quartos em estilo iglu e a vista panorâmica fazem da estadia uma experiência imersiva a 2000 metros de altura. Também há opções de cabanas na floresta e refúgios de montanha, proporcionando noites mágicas sob o céu estrelado.

Em Andorra, cada noite se pode transformar numa experiência sensorial única. O desafio? Escolher onde dormir.

Sabores da montanha: o melhor da natureza em cada prato

A gastronomia de Andorra reflecte a sua rica herança cultural, com influências de Espanha e França. Experimente o trinxat , um prato tradicional de puré de batata e repolho, típico dos Pirinéus e da Catalunha, e para acompanhar opte por carnes grelhadas. Delicie-se com queijos, “embutidos” tradicionais e vinhos produzidos nas montanhas, sem esquecer o mel, as compotas e o chocolate que completam esta experiência gastronómica e a tornam inesquecível. Nas chamadas “bordas de montanha”, restaurantes típicos, mais rústicos, oferecem uma experiência autêntica da culinária local.

Compras, ócio e a magia da época festiva

Além da neve e da natureza, Andorra é um excelente destino para compras, com produtos exclusivos e preços atractivos, já que é uma zona franca livre de impostos comunitários.

Durante a temporada festiva, os mercados de Natal e feirinhas de Inverno são o lugar perfeito para mergulhar no espírito da época. Não perca a Aldeia Natal em Andorra-a-Velha, que estará aberta até 29 de Dezembro. E para quem gosta de entretenimento, Andorra oferece uma programação variada com espectáculos, casino, bares e restaurantes únicos.​

Andorra surpreende pela sua beleza natural e capacidade para oferecer experiências que vão além do comum. Seja esquiando, relaxando em spas ou explorando a cultura e a gastronomia, o país é um destino obrigatório para quem procura férias de neve inesquecíveis. Não deixe de explorar o sítio oficial do Turismo de Andorra e planeie a sua estadia ao pormenor.

Pode obter mais informações sobre este destino em visitandorra.com ou @andorraworld.