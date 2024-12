Já são conhecidos os vencedores da 1.ª edição dos ‘One Health Pet Awards’

Foram 13 os prémios entregues a um total de 18 projectos, divididos por cinco categorias e três prémios especiais. Em comum têm a iniciativa de trabalhar a ligação entre pessoas, animais e ambiente com o objectivo de alcançar mais e melhores resultados na área da saúde.

A sala do ‘Monsantos Open Air’, em Lisboa, encheu-se por completo para a cerimónia de entrega dos ‘One Health Pet Awards’, a primeira edição desta iniciativa que visa distinguir os projectos que, em diferentes vertentes, abordam a saúde de uma forma holística, integrando os cuidados humanos, animais e ambientais. Antes da entrega dos prémios, decorreu uma mesa redonda sobre o tema "Saúde pública e animais de companhia: qual a relação e como se enquadra em One Health?" que juntou em palco um conjunto de especialistas em saúde humana, animal e ambiental para debater temas, desafios e soluções, que se cruzam numa abordagem integrada.

Este dia foi o culminar de muitos meses de trabalho para materializar uma ideia que partiu da agência de comunicação UPPartner. O objectivo foi, desde a primeira hora, “sensibilizar para o reconhecimento do conceito One Health, ainda desconhecido, contribuindo com algo de concreto”, explica Bernardo Soares. O director de healthcare da UPPartner revelou ainda, no encerramento da cerimónia, a sua satisfação pela quantidade de projectos candidatos aos ‘One Health Pet Awards’. “Foram 130 candidaturas, todas com muita qualidade, o que dificultou, pela positiva, o trabalho do júri”.

Ao todo, nesta cerimónia, subiram ao palco 10 projectos, distinguidos nas cinco categorias a concurso (‘Produtos & Serviços’, ‘Saúde e Bem-Estar’, ‘Protecção & Seguros’, ‘Inovação & Conhecimento’, e ‘Marketing & Comunicação’), a que se juntaram as distinções especiais ‘Personalidade One Health’, entregue a Carlos Gonçalo das Neves (cientista-chefe da Autoridade Europeia para a Segurança Aalimentar), pela relevância do seu trabalho na área da saúde, e o ‘Pawrtners in Life’, entregue a Pedro Amauri, o primeiro cego doutorado em direito, e à sua cadela de apoio Java, pela resiliência no seu percurso de vida e profissional. Foi ainda atribuída a distinção ‘Mérito e Relevância’ a cinco projectos pelo seu impacto na sociedade (ver caixa:"Conheça os vencedores dos One Health Pet Awards").

Prémio "Pawrtners in Life" Foto Pedro Amauri, o primeiro cego doutorado em direito, acompanhado pela sua cadela Java, foi distinguido com o Prémio "Pawrtners in Life", pela resiliência no seu percurso de vida e profissional.

One Health é uma atitude face ao mundo

Ao longo da tarde, e além da entrega das distinções que marcaram o ponto alto deste evento, houve ainda tempo para uma mesa-redonda e uma breve palestra dedicadas a temáticas relacionadas com a saúde humana, animal e ambiental. “Saúde Pública e animais de companhia: qual a relação e como se enquadra em One Health” e “Relação entre humanos e animais de companhia impacta a saúde mental?” juntaram um conjunto de especialistas que partilharam as suas visões dos temas.

No primeiro momento de debate, Ana Margarida Alho, destacou a importância “muito grande” entre os três pilares que suportam o conceito One Health: saúde humana, animal e ambiental. “Se actuarmos em apenas uma parte nunca vamos resolver todos os problemas”, salientou a médica veterinária e investigadora na Universidade Nova de Lisboa. No entanto, como acrescentou Santiago Vega Garcia, “é preciso formar os tutores, mas também os profissionais de saúde, desde logo, nas universidades”. O médico veterinário e investigador na Universidade Cardenal Herrera de Valência, recorda que 60% das zoonoses (doenças dos animais - domésticos e não domésticos) são transmissíveis aos humanos e que 75% destas são emergentes e, por isso, ainda desconhecidas quanto ao seu impacto. Isto significa, na sua perspectiva, que One Health deve ser “uma atitude face ao mundo e a vida”.

Foto Palestra "Relação entre humanos e animais de companhia impacta a saúde mental?” Tozé Canaveira

Muitas vezes encaradas de forma isolada, também as alterações climáticas têm, na opinião de Mariana Reis, “um grande impacto nestes três pilares”. Para a médica veterinária e presidente da Comissão Técnica da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV), “este é um problema complexo que tem que ser resolvido em conjunto”. Ana Margarida Alho, complementa: “é preciso implementar políticas públicas para concretizar o conceito One Health”.

Já sobre a saúde mental, Carla Murteira, revelou não existirem dúvidas do impacto positivo da relação entre humanos e animais. A psicóloga e investigadora na área do marketing na UPPartner não tem dúvidas de que os índices de bem-estar são mais elevados em pessoas que se relacionam com animais de estimação. “Quando não existe bem-estar na sociedade há maior tendência para comportamentos disruptivos”, alerta.

Aliás, a UPPartner, em parceria com a Associação Animais, está a desenvolver um estudo que visa medir estes indicadores de bem-estar nos utentes das diversas terapias oferecidas por esta associação, acções que impactam igualmente no bem-estar dos animais. A investigadora recorda ainda que existem na Europa cerca de 72 milhões de cães e 83 milhões de gatos, o que justifica que 74% dos europeus considere que o bem-estar dos animais deve ser reforçado, uma percentagem que em Portugal sobe para os 92%.

Conheça os vencedores dos "One Health Pet Awards" Categoria Saúde & Bem-Estar Melhor Projecto de Saúde: ​DS VetAnesthesia Solutions

Melhor projecto de Bem-Estar: Programas de Treino de Cães em Prisões (Ana Catarina Castro) Categoria Inovação & Conhecimento Melhor Projecto de Inovação: ​Vet Before Pet

Melhor Projecto de Conhecimento: ​PlatGen Categoria Produtos & Serviços Melhor Produto: ​Happy Meow | Gato Feliz (Areia de Tofu)

Melhor Serviço: ​PETTER is a BETTER life for your PET Categoria Protecção & Seguros Melhor Projecto de Protecção: Menos é Mais – Veterinários Sem Fronteiras

Melhor Seguro: Fidelidade Pets Categoria de Marketing & Comunicação Melhor campanha de Marketing One Health: Fidelidade Pets

Melhor campanha de comunicação One Health: O rastreio é uma patada ao Cancro da mama – Caniágueda Prémio de Impacto Social Patas Amigas – ANIMALIFE Prémio Mérito & Relevância Sonae Campus Pet Friendly Office by ZU

Projecto Estrelinha, da Equação Relâmpago

SENVELGO, dos laboratórios Boehringer Ingelheim

“Nós, os animais”, da RTP

One Health nas Escolas, do ICBAS Prémio Personalidade One Health Professor Doutor Carlos Gonçalo das Neves Prémio Pawrtners in Life Pedro Amauri, o primeiro cego doutorado em direito, e a sua cadela de apoio Java​

(Re)veja aqui o evento One Health Pet Awards: