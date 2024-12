Vai o mundo escapar a uma guerra comercial com Trump? E como vão reagir os mercados?

Num cenário de instabilidade nas relações internacionais e com os Estados Unidos a regressarem ao agravamento das taxas alfandegárias, as políticas comerciais arriscam-se, nos próximos anos, a serem usadas para objectivos que vão além da política, aumentando os riscos de conflito. O sinal mais claro de que esta poderá vir a ser uma tendência dominante foi dado no final do mês passado por Donald Trump. O futuro Presidente dos Estados Unidos anunciou que entre as medidas que irá tomar no primeiro dia após a tomada de posse estará a imposição de taxas alfandegárias de 25% sobre todos os produtos importados do México e do Canadá, países vizinhos com que os Estados Unidos têm um acordo de comércio livre assinado, e o agravamento em 10 pontos percentuais das taxas aplicadas aos produtos vindos da China. É inevitável uma guerra comercial entre os Estados Unidos e o resto do mundo?

