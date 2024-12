Portugal foi dos que mais reduziram o peso do endividamento na economia

Desde 2012, quando Portugal atingiu o auge da crise que trouxe a troika, o peso do endividamento privado e público na economia do país caiu a um ritmo que não encontra muitos paralelos no resto do mundo, revelam os números da base de dados global da dívida, actualizada na semana passada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

