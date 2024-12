INE confirma subida de 3,9% para maioria das pensões em 2025

Aumento resulta da soma dos 2,6% previstos na fórmula legal com o extra aprovado pelo Parlamento. Subidas oscilam entre 3,9% e 1,85% no caso das pensões mais altas.

A generalidade das pensões terá um aumento de 3,9% a partir de Janeiro, que corresponde ao resultado da soma do aumento regular de 2,6% com o extra de 1,25 pontos percentuais aprovado no Parlamento. O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou nesta quarta-feira os dados da inflação que servem de referência à actualização das pensões no próximo ano, mantendo-se o valor que tinha sido apontado numa primeira estimativa.

O valor da inflação média sem habitação foi de 2,1% em Novembro. Tendo em conta a fórmula de actualização em vigor (Lei 53-B/2006), as pensões até 1045 euros (duas vezes o Indexante dos Apoios Sociais - IAS e a maioria das pensões pagas em Portugal) vão subir 2,6%, enquanto as reformas do escalão seguinte (de 1045 a 3135 euros) terão um aumento de 2,1% e, finalmente, as pensões até 6270 euros sobem 1,85%. Acima dos 12 IAS as pensões continuam congeladas.

Este aumento de 2,6% para a generalidade das pensões fica abaixo dos 3,1% estimados pelo Governo.

Mas com a subida extra proposta pelo PS e aprovada pelo Parlamento, as pensões até 1567,5 euros (três vezes o IAS) terão uma actualização adicional de 1,25 pontos percentuais a partir de 1 de Janeiro de 2025.

No caso das pensões mais baixas (até dois IAS), a subida total será de 3,9%, que é o resultado da soma do aumento regular de 2,6% com o extra de 1,25 pontos percentuais. Já as pensões que estão no escalão seguinte, e cujo valor não ultrapassa três IAS, terão um acréscimo total de 3,35%.

Para que estes aumentos se concretizem, o Governo terá de publicar uma portaria antes do final do ano.

O PÚBLICO pediu ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social que confirmasse os aumentos calculados pelo PÚBLICO, perguntou quando será publicada a portaria e se ela iria incluir o aumento extra aprovado pelo Parlamento, aguardando resposta.

Os dados do INE permitem actualizar também o valor do IAS que passa a ser de 522,50 euros mensais, com impacto no valor e na atribuição de um conjunto de prestações sociais.