Sporting multado em 20 mil euros e com sector fechado no jogo com Bolonha

O Sporting foi nesta quarta-feira multado em 20 mil euros pela UEFA, pelo comportamento dos adeptos na recepção ao Arsenal, tendo ainda ficado com um sector do estádio "leonino" interditado para o próximo jogo da Liga dos Campeões de futebol.

Sob pena suspensa desde a vitória caseira frente ao Manchester City (4-1), o Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) da UEFA efectivou o castigo, na sequência do recurso a pirotecnia pelos adeptos "verde e brancos" na derrota perante os "gunners" (1-5), fechando o sector A14, no topo sul do Estádio José Alvalade.

Além da multa e da interdição da zona habitualmente usada pela claque Juventude Leonina no próximo jogo em casa para as competições europeias, no caso diante do Bolonha, em 29 de Janeiro de 2025, para a oitava jornada da fase de liga da Champions, a UEFA impôs nova sanção de interdição parcial dos sectores A14 e A17 por um jogo, suspensa por dois anos.

Na terça-feira, na quarta derrota seguida do Sporting, segunda na competição, na visita ao Club Brugge (2-1), os adeptos do clube lisboeta voltaram a utilizar pirotécnica.

Em 20 de Novembro último, o Sporting tinha apelado ao comportamento responsável dos seus adeptos, lembrando a ameaça da UEFA de uma interdição parcial do Estádio José Alvalade, assim como os valores das multas aplicados esta época, que com a conhecida nesta quarta-feira ascendem a 263 mil euros.