O que precisa de saber sobre o Mundial 2030, que passará por Portugal

A organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030 vai ser formalmente entregue a Portugal, Espanha e Marrocos nesta quarta-feira, na sequência da votação que terá lugar, ao início da tarde, no âmbito do Congresso da FIFA. Confira algumas das informações que enformam a única candidatura resistente e também as alterações que estão previstas para o torneio.

Que mudanças serão introduzidas no formato do Mundial?

A FIFA decidiu alargar, já a partir da próxima edição (a de 2026, realizada no Canadá, México e EUA), o número de selecções participantes na fase final, de 32 para 48. Ora, isto provocará um aumento significativo no número de jogos, para um total de 104, já que irá manter-se em vigor uma fase de grupos com quatro equipas cada.

Que selecções estão já qualificadas?

Para já, e tendo em conta que a fase de qualificação para o Mundial 2030 ainda está longe de arrancar, somente as selecções dos países organizadores têm lugar assegurado. Assim, Portugal, Espanha e Marrocos já estão apurados, bem como Argentina, Uruguai e Paraguai, que irão receber os três primeiros jogos do torneio, numa alusão à edição do centenário da competição.

Como decorreu o processo de candidatura à organização?

Entre os projectos de candidatura mais estruturados - para além da declaração de intenções de algumas federações -, contavam-se inicialmente quatro: Portugal/Espanha/Marrocos (embora a Ucrânia tenha inicialmente sido considerada), Argentina/Uruguai/Chile/Paraguai, Reino Unido/Irlanda e Egipto/Grécia/Arábia Saudita. As duas últimas acabaram por cair a meio da corrida e à candidatura sul-americana foi oferecido o arranque do Mundial 2030 (três jogos e cerimónia de abertura), deixando o caminho aberto para a coroação do projecto ibérico-marroquino.

Que peso terá Portugal nesta candidatura?

Portugal será o país menos representado dos três, já que disponibilizará duas cidades (Porto e Lisboa) e três estádios (Dragão, Luz e Alvalade) para os jogos do Mundial. Espanha colocará nove cidades e 11 estádios no mapa de 2030, enquanto Marrocos contribuirá com seis cidades e seis estádios.

Quais os jogos que irão ser disputados em Portugal?

O calendário ainda não é conhecido, naturalmente, mas a expectativa é que, no limite, Portugal consiga receber jogos da fase de grupos, dos oitavos-de-final, dos quartos-de-final e, eventualmente, uma das meias-finais, que terá de se realizar no Estádio da Luz, aquele que tem mais capacidade dos três (65.000 lugares + 5000, fruto das obras de ampliação anunciadas por Rui Costa). A final deverá decorrer em Espanha (Camp Nou ou Santiago Bernabéu) ou Marrocos (Grand Stade Hassn II, preparado para 115 mil adeptos).

Como funcionarão os centros de estágio?

De acordo com o dossier de candidatura, Portugal disponibilizará uma oferta de 16 centros de estágio, que poderão ser utilizados por qualquer selecção, independentemente da localização dos jogos. Assim, à disposição estarão centros de treino em Melgaço, Braga, Guimarães, Famalicão, Barcelos, Viseu, Lousada, Porto, Oeiras, Alcochete, Beja, Setúbal, Lagos, Faro, Albufeira e Almancil.

Qual a origem do slogan Yalla Vamos, que serve de mote à candidatura?

Trata-se da fusão entre o vocábulo árabe 'yalla' e a palavra portuguesa e espanhola 'vamos', sendo que ambas significam o mesmo. É uma expressão que procura traduzir a vontade conjunta dos três países de organizarem uma competição memorável, defendendo um futuro sustentável com entusiasmo e responsabilidade.

Quem são os embaixadores desta candidatura?

Entre estrelas actuais e passadas do futebol, nomes como os dos portugueses Cristiano Ronaldo e Luís Figo, dos espanhóis Andrés Iniesta e Alvaro Morata, ou dos marroquinos Bounou e Hakimi fazem parte do leque de personalidades que apoiam o projecto.

Como serão distribuídas as fan zones durante o torneio?

No caso português, os adeptos terão à disposição duas grandes áreas em cada cidade. No Porto, os habituais ecrãs gigantes e barracas de apoio, com bens alimentares, estão localizados na Avenida dos Aliados e na zona da Alfândega. Em Lisboa, os locais de concentração de adeptos serão o Parque da Alameda e o Parque Tejo.