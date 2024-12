Começou a contagem decrescente para a chegada a Portugal do Mundial 2030

Congresso da FIFA aprova hoje a candidatura ibérica e marroquina à organização do Mundial2030, com Porto, Lisboa e não só a bordo.

Há sensivelmente um ano e dois meses, por via indirecta, ficou a saber-se que a candidatura formada por Portugal, Espanha e Marrocos tinha sido escolhida para organizar o Mundial 2030. Tudo porque foi decidido entregar ao único projecto concorrente uma espécie de prémio de consolação, à luz do simbolismo da edição do centenário do torneio. Hoje, é colocado o carimbo formal sobre essa aprovação, através da habitual votação no Congresso da FIFA, iniciando-se a contagem decrescente para a estreia de Portugal no papel de organizador de um Campeonato do Mundo de futebol.