Quinta na TV: Não Há Bela sem Senão, seja testemunha ou reformada

CINEMA

Querida Alice

TVCine Top, 21h30

Há anos que, sem que ninguém desconfie, Alice vive uma relação abusiva com Simon. Apesar das constantes declarações de amor e das supostas provas de afecto, aos poucos ele foi-lhe destruindo a auto-estima e qualquer réstia de autonomia. Ao mesmo tempo, ela foi-se afastando da sua rede de apoio, isolando-se na relação a dois.

Um dia, num raro encontro com Tess e Sophie, duas amigas de longa data, Alice é convidada para um fim-de-semana só de raparigas numa pequena cabana junto a um lago. Receosa de contar a verdade ao namorado e causar mais uma discussão, Alice decide mentir-lhe e dizer que tem uma viagem de trabalho. Os dias passam-se sem sobressaltos até ao momento em que ele aparece sem avisar.

Um thriller psicológico sobre violência doméstica, com argumento de Alanna Francis e realização de Mary Nighy, actriz que aqui se estreia atrás das câmaras. Anna Kendrick, Kaniehtiio Horn, Charlie Carrick e Wunmi Mosaku dão vida às personagens.

SÉRIES

Testemunha Número 3

RTP2, 22h01

Uma mulher vê-se no lugar de testemunha involuntária num caso de homicídio, quando por acaso vê passar um assassino e a sua vítima instantes antes de o crime acontecer. A sua vida acaba de ficar virada do avesso: por um lado, é protegida pela polícia; por outro, é intimidada por gangues locais. Fazer o que está certo valerá o risco? Nina Toussaint-White protagoniza este thriller britânico de quatro episódios, para ver diariamente (excepto fim-de-semana).

Não Há Bela sem Senão

Netflix, streaming

Estreia. Lisa Kudrow (Friends, The Comeback) e Ray Romano (Todos Gostam de Raymond, Amor de Improviso) fazem parelha na nova comédia negra de Liz Feldman, a criadora de Dead to Me que também escreveu para Ellen DeGeneres e Two Broke Girls. O ramo imobiliário oferece o cenário à história: um casal põe à venda a sua casa aparentemente perfeita, sem imaginar a exposição e as disputas implacáveis que essa decisão vai acarretar. O elenco conta também com Abbi Jacobson, Denis Leary, Linda Cardellini, Luke Wilson, O-T Fagbenle, Poppy Liu e Teyonah Parris.

DOCUMENTÁRIO

I Am Really the Underground

RTP2, 3h42

Assinado por Ricardo Clara Couto e Nuno Costa Santos, documenta a vida e obra do escritor Rui Knopfli (1932-1997), através de imagens do arquivo do autor, testemunhos de gente próxima, comentários de críticos e outros vestígios “de um poeta inconformado e inclassificável, de feitio difícil e uma generosa ternura”, descreve a sinopse.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Reforma aos 40 anos. Um privilégio para um punhado de pessoas? Um objectivo reservado a quem tem um bom emprego ou herda uma boa maquia? Ou o resultado de um investimento profissional precoce, produto de uma decisão consciente? Estará ao alcance de qualquer pessoa? E será razoável equacioná-la num país de fraca literacia financeira e que é o quinto da União Europeia com o salário médio mais baixo?

Esta reportagem parte à procura de respostas junto de quem decidiu e conseguiu fazê-lo, para perceber as motivações, as implicações, os diferentes contextos e os passos necessários. É uma peça da jornalista Filipa Simas, com imagem de Carlos Oliveira e edição de imagem de Liliana Claro.

MÚSICA

Maro - Hortelã Trio Tour

RTP1, 00h11

Aos 23 anos, lançou o primeiro álbum. Não tinha título, mas tinha três volumes. Online, granjeou uma sólida e crescente comunidade de seguidores. Deu-se a conhecer ainda melhor nos duetos que fez com gente como Rui Veloso, António Zambujo, Carolina Deslandes, Cuca Roseta, Luísa Sobral, Mafalda Veiga ou Samuel Úria. O seu nome, Maro (baptismo artístico de Mariana Secca, tornou-se ainda mais familiar quando representou Portugal com Saudade, saudade no Festival Eurovisão da Canção de 2022.

Em Junho do ano seguinte, a cantora e multi-instrumentista andou pelos palcos a dar a provar Hortelã – nas palavras da própria, um disco “íntimo e sincero, gravado com a intenção de deixar para trás o que foi e começar um novo capítulo”. A RTP transmite a passagem por Lisboa, no Centro Cultural de Belém.