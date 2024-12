Presidentes de Teatro Nacional D. Maria II e do Opart vão ser reconduzidos

Os presidentes dos conselhos de administração do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) e do Opart [Organismo de Produção Artística], em Lisboa, respectivamente Rui Catarino e Conceição Amaral, vão ser reconduzidos para novo mandato de três anos, anunciou esta quarta-feira a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

"Na reabertura do Teatro Camões [em Lisboa] ao público [em Outubro], tive a oportunidade de informar o presidente do D. Maria que continuaria em funções", afirmou Dalila Rodrigues, durante uma audição na comissão parlamentar de Cultura, quando questionada sobre a situação daquele teatro nacional, cujo conselho de administração tem um vogal em falta e está em gestão desde 1 de Janeiro.

A ministra acrescentou ainda que "tanto o Opart como o Teatro Nacional Dona Maria se vão manter em funções, já lhes foi comunicado atempadamente, para que não haja falta de estabilidade". Assumindo que "está em falta a nomeação de um elemento [do conselho de administração]" do TNDMII, a ministra revelou que "tem havido um diálogo profícuo dos elementos em funções para ser encontrada a pessoa com o perfil em falta".

Dalila Rodrigues disse ainda não entender "por que é que essa decisão não foi tomada" pelo seu antecessor. "O Governo anterior poderia ter nomeado a [administração] do D. Maria II, já que se apressou tanto a nomear uma nova presidente para a Fundação CCB", afirmou em referência à nomeação de Francisca Carneiro Fernandes, que assumiu funções como presidente do Centro Cultural de Belém em 1 de Dezembro do ano passado e foi exonerada do cargo em 29 de Novembro deste ano.

Rui Catarino assumiu a presidência do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II em 1 de Julho de 2022, substituindo no cargo Cláudia Belchior, que pediu renúncia por sentir que "foram completados" os objectivos a que se propôs.

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, e pós-graduado em Gestão Cultural nas Cidades pela INDEG Business School/ISCTE, Rui Catarino era vogal do conselho de administração do D. Maria II desde 2016, sendo professor na Escola Superior de Teatro e Cinema desde 2008.

O TNDMII está fechado para obras desde 2023, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e deverá reabrir no final do primeiro trimestre de 2026, segundo o director artístico, Pedro Penim, em declarações à Lusa em Novembro.

Localizado na Praça D. Pedro IV, o Rossio de Lisboa, o teatro nacional está a beneficiar de "uma profunda intervenção, que envolve a renovação e o restauro de várias áreas [...], incluindo espaços públicos, técnicos e de bastidores". Desde o encerramento, o D. Maria II tem vindo a desenvolver o programa Odisseia Nacional em parceria com mais de 90 concelhos de todas as regiões de Portugal continental e ilhas.

O Conselho de Administração do Opart, que gere o Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) e os Estúdios Victor Córdon, é presidido por Conceição Amaral, contando com Rui Morais e Sofia Meneses como vogais, e terminando o actual mandato no final deste ano.

O edifício do São Carlos encerrou em Agosto, para obras no âmbito do PRR, prevendo-se que fique fechado até ao segundo semestre de 2026.

Já o Teatro Camões, também em Lisboa, residência da CNB, reabriu em Outubro, depois de obras de recuperação no âmbito do PRR.