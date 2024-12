O Crepúsculo do Pé Grande: os Flintstones por David Attenborough

Podia ser um documentário sobre a vida selvagem: acompanhar um ano na vida de uma comunidade de seres vivos em comunhão com a natureza nas verdes florestas do Noroeste Pacífico americano, os seus hábitos de caça, reprodução, vida familiar, alimentação, a sua relação com o ambiente e com a civilização que se aproxima a passos largos deste paraíso terrestre.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt