Podcast Azul. Refúgios climáticos, uma peça para adaptar as cidades a um clima em mudança

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos a investigadora Ana Terra Amorim-Maia, do Centro Basco para as Alterações Climáticas, sobre o papel dos refúgios de calor na adaptação a um clima em mudança.

Clima e Saúde foi o tema da conferência Cidade Azul deste ano, que teve lugar em Coimbra, no Convento São Francisco, no final de Novembro. Um dos temas tratados foram os refúgios de calor: espaços como pavilhões desportivos, museus, bibliotecas, igrejas e, claro, jardins, onde as pessoas podem procurar abrigo nos momentos de temperaturas extremas.

Neste episódio do podcast Azul, regressamos ao tema e ouvimos a investigadora Ana Terra Amorim-Maia, do Centro Basco para as Alterações Climáticas, que começou a estudar refúgios climáticos durante o doutoramento no Laboratório de Justiça Climática Urbana da Universidade Autónoma de Barcelona.

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

