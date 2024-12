Incêndio florestal obrigou a evacuações na cidade de Malibu, na Califórnia

O incêndio deflagrou na zona montanhosa de Malibu na passada terça-feira. Já foram mobilizados 700 bombeiros e meios aéreos, mas as características do terreno têm dificultado os trabalhos.

Um incêndio florestal, que alastrou devido aos ventos fortes, deflagrou na terça-feira a noroeste de Los Angeles, obrigando à retirada de alguns residentes de Malibu, uma vez que o fogo ameaçava casas e podia provocar a queda de postes de electricidade. Várias estradas foram fechadas.

Denominado Franklin Fire, o incêndio cresceu durante a noite, de dois hectares para 1097 hectares, ao longo do terreno montanhoso íngreme, espalhando-se para sul sobre a Pacific Coast Highway na pitoresca cidade costeira com cerca de dez mil habitantes.

O incêndio, que ainda não foi contido, destruiu um pequeno número de casas, mas não causou quaisquer feridos ou mortos, informou o comandante dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, numa conferência de imprensa na terça-feira.

“Vamos ter um ataque terrestre e aéreo coordenado”, explicou Marrone, referindo que mais 300 bombeiros se vão juntar aos 700 que já estão no combate às chamas. “Devido às dificuldades nesta área em particular, o tempo é essencial para controlarmos o incêndio”. A causa do incêndio permanece desconhecida, referiu o comandante. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, acrescentou que 2043 estruturas estavam sob ordens de evacuação e 6046 estavam sob avisos de evacuação.

Um dos que cidadãos retirados foi o actor Dick Van Dyke, que faz 99 anos na próxima sexta-feira, e comentou no Facebook que ele, a mulher e os animais tinham deixado a zona e que esperava que “a comunidade em Serra Retreat sobrevivesse a estes terríveis incêndios”. Algumas casas acabaram por arder, enquanto os aviões lançavam água sobre a vegetação em chamas.

Imagem satélite do incêndio que deflagrou na Califórnia na passada terça-feira Maxar Technologies via REUTERS As rajadas de vento de Santa Ana atingiram os 104 km/h Maxar Technologies via REUTERS As autoridades norte-americanas estão a evacuar centenas de famílias da zona Maxar Technologies via REUTERS Fotogaleria Imagem satélite do incêndio que deflagrou na Califórnia na passada terça-feira Maxar Technologies via REUTERS

“Estava a voltar para ver o estado das casas e estava a pensar que não ia ser nada de especial”, referiu Fred Roberts, residente em Malibu. “Mas depois de ter visto esta e aquela estavam queimadas, percebi que era sério. E que nos atingiu com força”. Roberts acrescentou, ainda, que os ventos que desciam do Malibu Canyon eram “como um maçarico”.

Alerta vermelho para a região

O governador Gavin Newsom afirmou que o estado da Califórnia já obteve um subsídio da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, sigla em inglês) para garantir recursos para suprimir o incêndio. As autoridades foram de porta em porta durante a noite para alertar milhares de residentes e fecharam estradas à medida que o fogo crescia.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, sigla em inglês) dos EUA emitiu um alerta vermelho, assinalando um risco acrescido de perigo de incêndio na zona, uma vez que as rajadas de vento de Santa Ana na terça-feira atingiram os 104 quilómetros por hora, uma situação descrita como particularmente perigosa. O aviso permanece em vigor até quarta-feira, mas o serviço meteorológico espera que os ventos sejam mais fracos.

A Universidade Pepperdine, em Malibu, suspendeu de manhã o seu protocolo de abrigo no local que obrigava os estudantes a serem retirados para os espaços comuns e a biblioteca da escola durante a noite. A universidade comunicou aos estudantes que regressassem às suas residências e casas no campus universitário e que não fossem para as estradas de Malibu.

“O nosso campus, cuidadosamente concebido e mantido com a segurança contra incêndios em mente, provou ser um local seguro para a nossa comunidade durante os incêndios florestais que afectaram o campus de Malibu”, afirmou o presidente da Pepperdine, Jim Gash, num comunicado de imprensa. “Felizmente, houve poucos danos às estruturas do campus e não há relatos de ferimentos entre nossos alunos, professores ou funcionários", conclui.