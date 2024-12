Da baba de camelo aos mórmones, estas foram as maiores pesquisas dos portugueses no Google em 2024

A visita de Taylor Swift a Portugal, o caso de violência doméstica de Castelo Branco e Betty ou as eleições legislativas foram os temas mais pesquisados no Google pelos portugueses.

Os mórmones são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a baba de camelo faz-se habitualmente com ovos e leite condensado cozido, o PSD é um partido no espectro político da direita e os cravos fazem-se com papéis enrolados em torno de um lápis, presos entre si com cola e arames. Há mais em comum entre estes pedaços de informação do que parece à primeira vista: são respostas a algumas das pesquisas que os portugueses mais fizeram ao Google em 2024.

Em 2023, a Google anunciou que os portugueses procuraram pelo nome dos habitantes da Guarda, como é que se fazia fogo ou o que fazer em Aveiro. Nenhuma dessas questões surgiram novamente entre as 16 categorias partilhadas pela gigante tecnológica, que cumpriu nesta terça-feira, 10 de Dezembro, uma tradição iniciada em 2018 pelo maior motor de busca do mundo. E o PÚBLICO, como também já é costume, revela-lhe então quais foram as pesquisas mais comuns dos portugueses ao longo deste ano.

Kate e Castelo Branco são os nomes mais procurados

Kate Middleton, princesa de Gales, foi o nome internacional mais procurado pelos portugueses no Google depois de, em Março deste ano, ter revelado que tinha cancro e estava a ser acompanhada com sessões de quimioterapia. Duas semanas antes do anúncio, a princesa britânica também tinha sido notícia por causa de uma controversa fotografia de família: a imagem, protagonizada por Kate e pelos três filhos, tinha sido divulgada pelo Palácio de Kensington, mas a sua edição (alegadamente feita pela própria princesa) levantou suspeitas de manipulação.

Logo em segundo lugar está Betty Grafstein — a socialite que acusou o marido, José Castelo Branco, de violência doméstica depois de ter sido internada em Cascais na sequência de uma alegada queda. O socialite, que chegou a ser detido e que sempre negou todas as acusações, é mesmo o nome português mais procurado no Google pelos internautas nacionais. O caso continua sob investigação.

Logo depois de José Castelo Branco surge também Ruben Amorim, o treinador que em 2021 levou o Sporting à conquista do primeiro campeonato nacional desde 2002 e que trocou o clube leonino pelo Manchester United em Novembro. Sete meses antes, Amorim deu que falar por ter ido a Londres, enquanto o campeonato ainda decorria, alegadamente para negociar a saída para um clube inglês.

Nomes mais procurados Foto Os nomes nacionais mais procurados pelos portugueses no Google foram: José Castelo Branco Ruben Amorim Miguel Bravo Pedro Nuno Santos Diogo Ribeiro Luís Montenegro Fernando Madureira Bruno Lage André Ventura João Monteiro

Taylor Swift domina pesquisas sobre música

A vinda da cantora de Shake It Off e All Too Well a Portugal em Maio deste ano contribuiu para que Taylor Swift tenha sido o tema mais procurado pelos portugueses no Google na categoria dedicada à música. O terramoto — por vezes quase literal — que a artista norte-americana representa no mundo da música chegou às pesquisas portugueses do ano neste motor de busca num pódio que foi ocupado, na terceira posição, pelos Scorpions. A banda alemã esteve em Portugal em Julho e regressará no próximo ano.

Em segundo lugar na categoria "Música" está uma cantora portuguesa, mas num contexto muito específico: os portugueses quiseram saber mais sobre a participação de Ana Moura nos Globos de Ouro de 2024, segundo demonstra a análise da Google. Não só a artista apresentou um novo single, Deslize, como chegou à passadeira vermelha com um vestido preto cujas transparências evidenciavam as suas formas físicas e que inspirou muitos comentários nas rede sociais.

De resto, o mundo da música também está por detrás da personalidade mais procurada este ano: Liam Payne, cantor e compositor britânico que integrou os One Direction, morreu em Outubro num hotel na Argentina. O corpo do artista foi encontrado num pátio, para onde terá caído desde o terceiro andar — o piso onde estava alojado.

Euro 2024 e Diogo Costa

Cristiano Ronaldo, que foi o atleta mais pesquisado no Google desde o ano da sua criação até 2023, não consta sequer entre os dez nomes mais procurados pelos portugueses na categoria "Jogadores". No primeiro lugar está Diogo Costa, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto e da Selecção Nacional de Futebol Masculino. O currículo mais recente do atleta pode explicar porquê: foi o primeiro guarda-redes a defender três penáltis num desempate no Europeu, no jogo de Portugal contra a Eslovénia.

O Euro 2024 foi precisamente o acontecimento mais procurado no Google em Portugal — e, mais do que isso, o tema geral que mais atenções atraíram. Logo depois, na lista de dez pontos com a generalidade de pesquisas mais efectuadas pelos portugueses ao longo do ano, está a Digi, uma nova operadora de telecomunicações que entrou no mercado português em Novembro.

Os principais acontecimentos Foto Os acontecimentos mais pesquisados no Google em Portugal foram: Euro 2024 Eleições nacionais de Portugal Eleições EUA Sismo Tempestade subtropical Patty Valência Meteorito Terramoto Rio Grande do Sul Vale de Judeus

As instruções para votar

O segundo acontecimento (e quarto tema geral) mais pesquisado no Google português foram as eleições legislativas no país, o que ajuda a explicar algumas das perguntas mais comuns dos portugueses. "Como votar nas eleições em Portugal?" foi a principal questão colocada nos últimos meses pelos portugueses na categoria da Google dedicada a perguntas iniciadas por "Como...". O tema relaciona-se também com a questão adversativa mais procurada: se o PSD é de esquerda ou de direita.

No ano que se celebraram cinco décadas da implementação da democracia em Portugal, a política também invadiu a categoria que a Google dedica a quem recorre à Internet em busca de instruções: a pergunta mais comum iniciada pelas palavras "Como fazer..." foi para saber como é que se fazem cravos. De resto, os portugueses também quiseram saber como é que se faz o IRS Jovem e como é que se cozinha quinoa.

Em busca de receitas no Google

A culinária é precisamente uma das categorias reveladas pelo Google. As receitas mais procuradas pelos portugueses são baba de camelo, pão-de-ló e crumble de maçã, mas a lista também inclui pesquisas pela receita original das pataniscas de bacalhau, tiramisu ou doce de figos. A gastronomia também entra noutra das categorias organizadas pela Google: os portugueses também quiseram saber o que podiam fazer com claras de ovo, massa quebrada, peito de frango, massa folhada, banana madura, carne picada ou leite condensado — curiosamente, um dos ingredientes necessários para a baba de camelo.

Como é que se faz... Foto Estas são as perguntas mais colocadas pelos portugueses sobre como fazer alguma coisa: Como fazer um cravo? Como fazer IRS Jovem? Como fazer quinoa? Como fazer dinheiro rápido? Como fazer print screen no mac? Como fazer o IRS 2024? Como fazer print screen pc? Como fazer batatas na airfryer? Como fazer almôndegas? Como fazer cebola caramelizada?



Estas são, de resto, alguma das perguntas iniciadas com a expressão "O que fazer com..." mais pesquisadas na Google. Mas, no topo da lista, está uma questão ligada ao turismo em família numa das principais cidades do país: "O que fazer com crianças no Porto?"

O que é mórmon?

Ainda entre as milhões de interrogações que inundam o motor de busca mais famoso do mundo, a Google revelou qual a questão mais comum entre as iniciadas com a expressão "O que...". De acordo com a empresa tecnológica, a pesquisa mais comum foi pela questão: "O que é mórmon?", uma referência aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de raízes cristãs.

A pergunta pode estar associada àquele que foi o programa mais pesquisado no Google pelos portugueses: Secret Story ou, em português, A Casa dos Segredos, o reality show da TVI apresentado por Cristina Ferreira. É que um dos participantes entrou no jogo precisamente com a história de que era mórmon e que tinha feito um voto de castidade — um segredo que o próprio já revelou à audiência, mas que continua por desvendar aos restantes concorrentes do programa.

Entre as respostas a perguntas desta natureza colocadas no Google pelos portugueses estão questões sobre o que é a shisha, a world coin, o fascismo, o que significa cisgénero ou intersexual.

Mais pesquisas por temas de IA

De acordo com a informação enviada pela Google, "a Inteligência Artificial também ganhou relevância" nas pesquisas dos portugueses e houve mesmo um "aumento significativo" de pesquisas sobre detectores de IA (que permitem alertar sobre a utilização de inteligência artificial num determinado conteúdo), pela expressão "inteligência artificial online" ou "humanizador de IA" (que transforma textos criados por inteligência artificial numa linguagem mais próxima à humana).